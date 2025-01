Quand le LOSC jouait la Ligue des champions au Stade de France

En 2005, alors qu’il résidait au Stadium de Villeneuve-d’Ascq, le LOSC avait pris ses quartiers au Stade de France pour ses matchs de C1, le temps d’une victoire légendaire face à Manchester United (1-0, but de Milenko Ačimovič) et de deux nuls sans but contre Villarreal et Benfica (0-0). Les supporters lillois racontent cette drôle d’expérience, que le Stade brestois pourrait lui aussi connaître, dans quelques semaines.

→ Corentin, président des Dogues du Vieux-Lille, 17 ans à l’époque : « La fierté de représenter Lille »

Il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd’hui, avec le stade qu’on a, on préfère jouer chez nous plutôt qu’au Stade de France. À l’époque, on n’était pas du tout dans notre stade. Il était en train d’être construit, il y avait des soucis à droite à gauche. (Le stade « Grimonprez-Jooris II » ne verra finalement jamais le jour, NDLR.) C’était quand même exceptionnel pour nous d’aller au Stade de France, c’était une chance. Ça n’arrive pas tous les jours, pour un club. C’était une découverte avec des étoiles dans les yeux, on était là en touristes, c’était vraiment extrêmement familial. Il est toujours évidemment plus simple de jouer chez soi, devant ses supporters ; là, en fait, ce sont les deux équipes qui se déplacent à l’extérieur. L’ambiance est complètement différente, on est plus sur une ambiance de déplacement. Il y avait la fierté de représenter Lille, c’était la récompense d’avoir suivi le LOSC de manière aveugle depuis plus de dix ans, car on a eu une équipe de merde pendant très longtemps.

C’est extrêmement compliqué, en matière d’organisation, de pouvoir coordonner une tribune au Stade de France.

Ce qui est compliqué, c’est que ça demande de prendre un jour de congé. Beaucoup de parents avaient pris la décision d’emmener leurs enfants malgré le fait qu’il y avait école, parce qu’ils considéraient cet événement comme exceptionnel. C’est extrêmement compliqué, en matière d’organisation, de pouvoir coordonner une tribune au Stade de France. Il faut prendre ses marques. Ce stade et la manière dont il est fait ne se prêtent pas forcément à une grosse ambiance. L’année suivante, on a joué la C1 à Bollaert, et rien que d’y penser, ça me fait un pincement au cœur.

→ Arnaud, supporter lillois expatrié à Brive, 31 ans à l’époque : « Tu es déboussolé quand tu arrives au Stade de France »

J’ai de la famille à Lille, mais je vis en Corrèze. J’ai toujours suivi le LOSC, on a fait beaucoup de déplacements avec mon père, comme Bordeaux, Toulouse, Saint-Étienne ou Lyon. Pour aller au Stade de France, c’est ma grand-mère à Lille qui avait dû aller chercher les places, c’était un bazar pas possible. Voir le Stade de France aux couleurs du LOSC, c’était assez étrange. L’ambiance est montée crescendo de match en match, le temps que les gens et le kop prennent leurs marques. Manchester, c’était l’euphorie, mais l’apothéose, ça a été le troisième match, c’était superbe, même si ça a fait 0-0. Et en plus c’était Benfica, et il y a une grosse communauté portugaise à Paris. Le stade était plein. Entre le premier et le dernier match, ça n’avait rien à voir niveau ambiance. Y aller sur la journée, si ça avait été Lille, ça n’aurait pas été possible. J’avais des cousins à Paris, on s’était retrouvés sur le parvis. Tu es déboussolé quand tu arrives au Stade de France. Passer de Francis-Le Blé à ça, ce sera pareil. Ça avait été bien fait, il y avait les écrans, on avait eu notre hymne, notre speakerine qui mettait une ambiance de feu. Après, on rentrait à trois ou quatre heures du matin, c’était épique. Ça reste gravé.

Il y a 18 ans aujourd'hui, le LOSC réalisait l'exploit en battant le Manchester United de Rio Ferdinand, Wayne Rooney ou encore un jeune prodige, un certain Cristiano Ronaldo…👊 Une victoire 1-0 à "domicile" au Stade de France, grâce à un but de Milenko Acimovic 🤩 pic.twitter.com/eoZvrktOD6 — LOSC (@losclive) November 2, 2023

→ Clément, abonné au LOSC depuis 2002-2003, 9 ans à l’époque : « Ma mère ne voulait pas que je loupe les cours »

Ma mère ne voulait pas que je loupe les cours, donc je n’ai pu faire qu’un seul des trois matchs. J’étais content parce qu’à 9 ans, tu n’as pas l’occasion de faire beaucoup de stades, c’était magique d’aller jouer dans le plus grand de France, c’est une expérience inoubliable de pouvoir y voir son club. J’étais comme un fou. Le Stadium, on se disait encore que c’était un stade temporaire, on n’y était pas vraiment attachés. En plus, à l’époque, on avait battu le record d’affluence d’un club français en Ligue des champions (une première fois avec 66 000 personnes contre Manchester, puis une deuxième fois avec 76 000 contre Benfica, NDLR), alors qu’on avait peur qu’il n’y ait pas assez de monde. Pour Brest, il y a aussi la distance qui joue, beaucoup plus de personnes ne pourraient pas se déplacer, notamment des vrais supporters, des anciens.

→ Théo, supporter lillois, 9 ans et expatrié à Montpellier à l’époque : « Ça aurait eu moins de gueule à Bollaert »

Toute mon enfance, je ne voyais Lille qu’en déplacement, lorsqu’il jouait dans le Sud. Le souvenir que j’ai, c’est quand on arrive en voiture et qu’on voit le Stade de France paré de blasons du LOSC tout autour, d’ailleurs on l’avait pris en photo avec l’appareil jetable. Il y avait une très grande fierté. Le Stade de France, c’était le seul moyen de ne pas jouer chez un club rival. Tu as l’impression d’être arrivé très très haut, sur le toit du pays quoi. À l’époque, tu te dis que tu n’auras peut-être jamais l’occasion de rejouer au Stade de France. Il faudrait aller en finale de Coupe de France, et encore, tu n’aurais pas tout le pays avec toi. Milenko Ačimovič, c’était mon héros. Le fait que la victoire contre Manchester United ait eu lieu au Stade de France, ça a participé à ce souvenir incroyable. Ça aurait eu moins de gueule à Bollaert. En 2008, il y avait eu un nouveau match du LOSC au Stade de France, contre Lyon, et on y était aussi allé. Lille et Brest, ce sont des parcours assez similaires, car quelques années avant, on était encore en Ligue 2, et on se retrouve là. Brest, c’est le petit club que tout le monde aime.

