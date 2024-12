Coupe de France : les gros déçoivent, Le Havre sort

Le Havre va mal, très mal…

Déjà très en difficulté en Ligue 1 (17e), Le Havre a été sorti dès son entrée en lice en Coupe de France : battus en fin de match par Saint-Brieuc (National 2), les Normands ont en effet pris la porte sur une réalisation de Stan Janno sur corner. Dominés en termes de possession (31%) et volontaires dans le jeu (12 tirs contre 11 au Havre), les joueurs de Guillaume Allanou réalisent l’exploit de la journée. Parmi les petits poucets des 32es, le Saint-Denis FC s’est incliné sur la pelouse de Dives-Cabourg (2-0) alors que Brest a assuré l’essentiel sur le terrain des Vendéens de la Roche-sur-Yon (0-1) grâce à Ludovic Ajorque. De son côté, Toulouse a eu chaud contre Hauts Lyonnais : réduits à 10 avant la demi-heure de jeu, les Toulousains ont vu leur adversaires subir la même sanction en deuxième période avant de se départager aux tirs au buts (0-0, 4-2 TAB).

Les petits en ont gros !

Déjà lanterne rouge de Ligue 2, Martigues s’est de son côté fait balayer à l’occasion de ces 32es de finale de Coupe de France sur le terrain de Bourgoin-Jallieu (pensionnaire de National) : battus 4-1, les possibles futurs joueurs de Jean-Pierre Papin ont sombré en encaissant deux buts en 11 minutes et carrément trois à la pause. Ils pourront désormais se concentrer pleinement sur leur maintien alors que pour les Berjalliens, l’exploit est colossal. Mais Martigues n’est pas la seule équipe de deuxième division à avoir trébuché ce samedi, puisque Grenoble est allé perdre sur le terrain de l’AS Cannes : portée par un doublé de Julien Domingues, la première équipe de Zinédine Zidane (qui évolue en National 2) a construit son succès en première période (3-1 à la pause) et verra les 16es de finale.

Les petits l’ont donc fait savoir : ils en ont gros !

Bourgoin-Jallieu 4-1 Martigues

Buts : Kohser (3e et 26e) et Bozkurt (11e et 65e) pour les Berjalliens // Siby (23e) pour les Sudistes

Cannes 3-1 Grenoble

Buts : Domingues (9e et 19e) et Ndoye (39e) pour les Sudistes // Valls (12e) pour les Isérois

Dives-Cabourg 2-0 Saint-Denis

Buts : Fontaine (59e) et Bekombo (75e) pour les Normands

Hauts Lyonnais 0-0 (2-4 TAB) Toulouse

Expulsions : Loirette (67e) pour les Rhodaniens // Schmidt (27e) pour les Occitans

La Roche-sur-Yon 0-1 Brest

But : Ajorque (40e) pour les Ty-Zefs

Stade Briochin 1-0 Le Havre

But : Janno (80e) pour les Bretons

Jean-Pierre Papin vers Martigues ?