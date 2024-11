Pronostic Troyes Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes dans la continuité face à Grenoble

Sauvé in extremis grâce à la relégation administrative de Bordeaux, Troyes a connu une entame très compliquée laissant présager d’un exercice difficile. Toutefois, à la faveur de prestations intéressantes au niveau du jeu, l’ESTAC a renversé la tendance. En effet, la bande de Stéphane Dumont est sur une bonne dynamique de 4 journées sans la moindre défaite avec notamment 3 succès obtenus face à Caen, Pau et le Red Star pour un nul contre Laval. Lors de ces rencontres, le club troyen n’a pas encaissé le moindre but. Cette bonne passe s’est confirmée la semaine dernière en Coupe de France avec une qualification face à Du Foron (1-3).

Comme la saison passée, Grenoble est une équipe très irrégulière. Annoncé un temps comme un outsider pour les barrages, le club isérois a reculé en 8e position avec 5 points de retard sur Annecy, cinquième. Lors des 6 dernières journées, les hommes d’Oswald Tanchot ont seulement récolté des points lors de leur succès contre Metz et du nul face à Annecy. Incapable de marquer lors des 3 dernières journées, le GF38 s’est difficilement repris le week-end dernier contre Villefranche en Coupe de France, se qualifiant aux tirs au but. Sur une excellente dynamique, Troyes devrait confirmer son regain de forme face à des Grenoblois pas au mieux.

