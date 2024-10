Le Paris FC domine Grenoble, Troyes piège Caen

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour le PFC.

En ouverture de la 10e journée de Ligue 2, le Paris FC a continué sa marche en avant en battant Grenoble à Charlety ce samedi (2-1). Dans un début de rencontre largement dominé par les Parisiens, le premier éclat intervient à la 35e minute : Jean-Philippe Krasso, à l’entrée de la surface adverse, lâche une belle frappe enroulée, mais Mamadou Diop s’interpose avec une magnifique envolée. Cela n’a fait que retarder l’échéance puisque dans la foulée, Maxime Lopez tente une percée plein axe, sans jamais être pressé. Il n’en faut pas plus à l’ancien Marseillais pour ajuster son tir et permettre au PFC de prendre logiquement les devants (1-0, 38e). Juste avant la pause, Ilan Kebbal en rajoute une couche avec un coup franc direct malin, à ras de terre (2-0, 45e). Les Grenoblois réagissent par l’intermédiaire de Pape Meissa Ba, profitant d’une passe en retrait totalement manquée, mais ce dernier bute Obed Nkambadio, impérial, face à ce premier tir cadré adverse (55e). Mais ce n’était que partie remise pour l’attaquant du GF38 : idéalement trouvé par un centre de Junior Olaitan, il réduit l’écart en inscrivant son neuvième but cette saison (2-1, 82e). Mais le réveil aura été trop tardif, le Paris FC s’assure de rester leader du championnat avant même les autres rencontres de cette 10e journée en signant un cinquième succès consécutif. Difficile de mieux débuter le week-end.

Dans le même temps, Caen s’est fait surprendre à domicile par la lanterne rouge, Troyes (0-1). Au terme d’un premier acte assez pauvre, l’ESTAC trouve la faille : sur un coup franc excentré côté gauche de Youssouf M’Changama, Rafiki Saïd, seul au second poteau, surgit et claque une reprise imparable (0-1, 45e+4). Rentrés sous les sifflets, les hommes de Nicolas Seube se réveillent en seconde période. Bien plus entreprenants dans le jeu, les Caennais réagissent mais trop timidement, se montrant incapables de se procurer une grosse opportunité. Les Troyens en profitent et, sur un coup franc mal dégagé par la défense de Malherbe, Cyriaque Irié, idéalement placé, gâche la balle de break (72e). Malgré l’exclusion de Paolo Gozzi, Caen n’arrive pas à recoller au score et enchaîne un quatrième match sans victoire. L’ESTAC, de son côté, signe son deuxième succès cette saison et revient à 1 point de son adversaire du jour, 15e.

Nicolas Seube peut avoir le seum.

Paris FC 2-1 Grenoble

Buts : M. Lopez (38e), Kebbal (45e) pour le PFC // Ba (82e) pour le GF38

Caen 0-1 Troyes

Buts : Saïd (45e+4)

Carton rouge : Paolo Gozzi (78e)

