Ça a le mérite d’être clair.

Après avoir concédé un quatrième match nul consécutif en ne parvenant pas à battre Annecy à Charléty (0-0), le milieu de terrain du Paris FC Maxime Lopez en avait gros sur la patate. S’il a salué la prestation de ses adversaires, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a envoyé un tir à l’arbitrage au micro de Bein Sports.

Il sort la sulfateuse. Il va prendre 10 matchs 😭 (mais il a tellement raison) pic.twitter.com/ATzyhyQAln — Le zizi de Zerbi dans Zizou  (@Nic0_OM) November 23, 2024

« Il faut arrêter de nous prendre pour des cons »

« J’aimerais bien que l’on ouvre le dossier arbitre. Tous les week-ends en Ligue 1 et en Ligue 2, c’est la même chose. […] Je ne cherche pas d’excuses, attention, ce soir on ne mérite peut-être pas de gagner, mais à partir d’un moment, on commence à en avoir plein le cul de se faire avoir par les arbitres, a osé Lopez. Pour moi, il y a carton rouge en première, penalty sur Alimami Gory, il nous met carton jaune… Les week-ends se suivent et se ressemblent. » Après ce cri du cœur, le numéro 21 a pesté contre le fait que la VAR ne soit pas en Ligue 2, alors qu’elle est utilisée en Serie A, en Allemagne, avant de conclure : « C’est le championnat le plus délaissé du monde, je crois, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. »

Sa suspension risque d’être salée.

