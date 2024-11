Christian Pulisic a rendu hommage à Trump après son but

Il n’y a pas que les Brésiliens qui ont des goûts politiques douteux.

Cette nuit, alors que les États-Unis se qualifiaient pour les demi-finales de Ligue des nations CONCACAF en battant la Jamaïque (4-2) à Saint-Louis, Christian Pulisic s’est signalé en célébrant un but en hommage à Donald Trump. Après avoir ouvert le score à la 13e minute à la tombée d’un centre de McKennie, l’ancien poulain du Borussia Dortmund a en effet exécuté la danse de Trump, soit un déhanché avec les poings serrés.

McKennie's pass 🤝 Pulisic's finish

What a goal 🤤

Watch USA vs. Jamaica on TNT, truTV or Max 📺

— B/R Football (@brfootball) November 19, 2024