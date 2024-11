Comme Klopp, tu sais que tu es excité par le projet du Paris FC quand...

France

Paris FC

Tu sais que tu es excité par le projet du Paris FC quand...

Par Quentin Ballue le Jeudi 21 Novembre à 12:30 Article modifié le Jeudi 21 Novembre à 13:12 2 minutes

« J’ai déjà rencontré et discuté avec Jürgen Klopp. Il est très excité à la perspective de travailler sur le projet et avec les équipes. » Antoine Arnault l’assure : l’ancien entraîneur de Liverpool, bientôt Head of Global Soccer chez Red Bull, est séduit par les plans du Paris FC. Le leader de Ligue 2 voit grand, et toi aussi, tu sais que tu es excité par ce projet quand...