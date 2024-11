Pronostic Paris FC Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC, un leader qui assure contre Annecy

Depuis plusieurs saisons, le Paris FC vise la montée en Ligue 1. Souvent barragiste, le club francilien n’a jamais su saisir les occasions qui se sont présentées. Cet été, le PFC a réalisé un recrutement de qualité avec Jean-Philippe Krasso, qui fut l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2 à l’AS Saint-Étienne, et le milieu Maxime Lopez, passé par l’OM et des clubs de Serie A. Ces apports permettent au club d’occuper la tête du championnat avec 1 point de plus que Lorient. Toutefois, les Parisiens ont été ralentis lors des dernières journées en étant tenus en échec à 3 reprises face à Amiens, Rodez et Pau. Ce passage un peu plus délicat s’est confirmé avec une élimination surprise face à Quevilly Rouen en Coupe de France. Sous la pression de ses poursuivants, le PFC va vouloir repartir de l’avant lors de la réception d’Annecy.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

De son côté, Annecy se montre très intéressante lors de ce nouvel exercice au point d’être dans le top 5 de Ligue 2. Toutefois, après un excellent passage, les hommes de Laurent Guyot sont passés au travers lors de la dernière journée de Ligue 2 en s’inclinant lourdement à Rodez (5-1). Ce samedi, en cas d’exploit à Charléty, Annecy reviendrait à 2 unités de son adversaire, le PFC. La défaite à Rodez a été vite balayée par un tour sérieux en Coupe de France face à Vesoul (1-6). Dans ce choc de haut de tableau, le Paris FC devrait renouer avec le succès mais se méfie de cette équipe d’Annecy, performante. Des buts des deux côtés sont possibles.

► Le pari « Victoire Paris FC » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,74 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 248€ (348€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Paris FC – Annecy

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Paris FC – Annecy sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Paris FC – Annecy avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Paris FC Annecy détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Première réussie pour Batlles avec Clermont, le Paris FC et Rodez assurent le spectacle