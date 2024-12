Sondage

Sondage : Avez-vous pris du plaisir devant le foot en 2024 ?

SF le Lundi 30 Décembre à 10:00 Article modifié le Lundi 30 Décembre à 11:57

Les à-côtés et les coulisses du foot n’ont pas vraiment fait rêver en 2024, entre la crise des droits TV, les manigances et les affaires judiciaires. Et le terrain, alors ? Entre un Euro considéré comme ennuyeux et des matchs toujours plus nombreux, avez-vous réussi à prendre votre pied devant votre sport préféré ?