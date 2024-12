Manchester United poursuit sa descente aux enfers à Wolverhampton

Wolverhampton 2-0 Manchester United

Buts : Cunha (59e) et Hwang (90e+8) pour les Wolves

Manchester United a touché le fond, mais continue de creuser.

Sur deux défaites de rang, les Red Devils ont coulé une nouvelle fois ce jeudi soir sur la pelouse de Wolverhampton (2-0). Après un premier acte globalement équilibré durant lequel André Onana a tout de même été mis à contribution quelques fois, Manchester United a replongé dans ses travers au retour des vestiaires. À peine quelques secondes passées sur le pré et Bruno Fernandes a commis une faute stupide sur Nélson Semedo et logiquement écopé d’un deuxième carton jaune (47e).

Le début de la fin pour les Mancuniens, qui vont connaître une première frayeur dans la foulée en voyant Jörgen Strand Larsen trouver les filets à la réception d’un centre, avant d’être signalé hors-jeu (49e). La punition est finalement tombée peu après : sur un corner direct très enroulé, Matheus Cunha surprend Onana, gêné pour sortir et pris par la trajectoire du ballon (1-0, 59e). En toute fin de temps additionnel, les locaux ont même aggravé le score au bout d’une contre-attaque fatale, conclue par Hwang Hee-chan (2-0, 90e+8). De quoi énerver encore un peu plus un Rúben Amorim déjà passablement agacé par l’exclusion de son capitaine, et incapable de trouver la moindre solution pour gêner des Wolves pourtant relégables avant la rencontre.

Et qui sortent donc de la zone rouge grâce à leur victoire. Tenez-vous bien : Manchester United est quatorzième.

