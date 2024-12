Wolverhampton n’a plus d’entraîneur

Gary oh non !

Battu dans le temps additionnel par Ipswich Town ce samedi soir (1-2), Wolverhampton a laissé filer l’occasion de respirer dans la zone rouge et reste avant-dernier au classement. Les dirigeants des Wolves ont donc décidé d’agir en limogeant l’entraîneur, Gary O’Neil. Avec un seul succès sur leur cinq dernières sorties et une moyenne de deux buts encaissés par matchs, l’équipe des Midlands patine sérieusement cette saison.

We have parted company with head coach Gary O’Neil and his backroom staff.

We thank them for all of their effort and hard work over the last 16 months.

🗞️⤵️

— Wolves (@Wolves) December 15, 2024