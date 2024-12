Van Dijk envoie un message explicite aux dirigeants de Liverpool

Un amour réciproque.

Alors qu’il n’a toujours pas reçu d’offre de prolongation convenable, Virgil van Dijk, défenseur et capitaine de Liverpool, n’a jamais caché son ambition de rester à Anfield. À l’approche du mercato hivernal, le Néerlandais a de nouveau envoyé un message explicite à ses dirigeants concernant sa situation.

« J’aime le club et le club m’aime »

Dans un entretien accordé à Amazon Prime, le défenseur âgé de 33 ans a déclaré son amour à la rive rouge de la Mersey. « J’aime le club, et le club m’aime. J’aime les supporters, les supporters m’aiment, et c’est une très bonne base pour réussir. À mon avis, je peux jouer encore trois ou quatre ans au plus haut niveau. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. » Une déclaration qui a tout pour ravir les fans des Reds avant le début du Boxing Day ce jeudi face à Leicester. Pas de doute, Arne Slot pourra compter sur son leader, VVD jusqu’à la fin de saison dans un premier temps.

Faudrait se grouiller pour le renouveler, l’été fait changer les idées.

