Le PSG éjecte Lens aux tirs au but

Au terme d'une rencontre d'abord fermée puis plus enlevée, le PSG a fait la différence aux tirs au but pour sortir le RC Lens à Bollaert (1-1, 3-4 t.a.b.) grâce notamment à deux pénalties sortis par Matvey Safonov. Au prochain tour, les Rouge et Bleu défieront les amateurs du FC Espaly (N3).

RC Lens 1-1 (3-4 t.a.b.) PSG

Buts : Nzola (66e) // Ramos (70e) pour le PSG

Tirs au but réussis : Frankowsky, Sotoca, El Aynaoui pour Lens // Vitinha, Ramos, Dembélé, Barcola pour le PSG

Tirs au but raté : Nzola, Diouf

Nul ne sait quel impact aura la performance de Matvey Safonov sur la suite de l’aventure parisienne en Coupe de France, mais en l’absence de Gigio Donnarumma, le portier russe a bien rattrapé sa bourde munichoise qui était encore dans toutes les têtes. Auteur d’un match plutôt sérieux, c’est lui qui a fait la différence lors de la séance de tirs aux but pour permettre au PSG de se défaire de Lens pour avancer dans sa compétition favorite. Car si le PSG soulève finalement sa 16e Coupe de France en fin de saison, nul doute que ce match-là et cette performance-là auront comptées.

Match fermé à double tours

La pluie fine et glacée qui a accueilli les Parisiens, dans un Bollaert-Delelis chauffé à blanc par des milliers de supporters Sang et Or emmitouflés dans leurs meilleures tenues d’hiver, sur un gazon qui porte les stigmates de la période hivernale, était annonciatrice du défi du soir : le onze de Luis Enrique allait devoir retirer ses chaussons et se mettre le cul par terre pour continuer son aventure en Coupe de France. Le 5-3-2 mis en place de Will Still, mené par un remuant M’Bala Nzola devant, était également là pour ça : gêner et aspirer un PSG qui va dans tous les cas s’approprier le cuir pour le piquer sur les rares espaces laissés par la défense parisienne. Le début de rencontre est marqué par la timidité du bloc lensois, trop bas au goût de son coach et qui laisse bien trop de libertés, sans grande conséquence, au collectif parisien.

La première véritable occasion parisienne est un copié-collé de la relation naissante qui émerge entre Achraf Hakimi et Désiré Doué : centre tendu du second, plat du pied sécurité du premier, le PSG pense prendre l’avantage mais le drapeau se lève. Difficile de savoir si la décision du corps arbitral est la bonne, mais pas le temps d’y penser. À l’opposé, le RC Lens réplique déjà et Przemysław Frankowski n’est pas loin de clouer le bec de Matvey Safonov d’une chiche à vingt mètres. Sans être enlevé, la rencontre n’est pas loin une nouvelle fois de basculer en faveur du PSG : sur corner, Marquinhos s’envole et voit sa reprise détournée par Hervé Koffi sur sa barre. À la pause, le navire lensois flotte toujours et est prêt à partir à l’abordage.

Le match s’emballe, Safonov s’occupe de tout

Ce deuxième chapitre de ce Lens-PSG s’écrit d’emblée avec une plus grande dose de rythme et surtout d’espaces libres, notamment du côté de l’arrière-garde parisienne. La paire Pacho-Marquinhos est moins hérmétique, les Lensois plus inspirés, et la délivrance va venir d’un coup de pied arrêté : après avoir frappé la barre par Adrien Thomasson, c’est seul au point de penalty et à la réception d’un corner qu’Abdukodir Khusanov propulse le cuir au fond des filets et s’en va saluer son public comme à l’armée (1-0, 66e). Le but sera finalement accordé à Mbala Nzola, qui a dévié le cuir sur l’action. Paris est douché, mais Paris va sécher immédiatement grâce à ses entrants Bradley Barcola et surtout Gonçalo Ramos : le Portugais, plus que jamais le supersub du moment, égalise dans la foulée d’une frappe sous la barre dans la surface artésienne et permet au PSG de recoller (1-1, 70e).

La décision se fait donc aux tirs au but et cette fois, c’est Safonov qui sort le grand jeu : la main ferme qui détourne la tentative de Nzola sur la barre, le bon côté choisi pour sortir la tentative d’Andy Diouf, et voilà le PSG qui s’envole vers les 16e de finale face au FC Espaly, club de National 3. La magie de la Coupe, c’est aussi ça.

RC Lens (4-4-2) : Koffi – Frankowski, Dansi, Khusanov (Sarr, 90e), Medina – Machado (Chavez, 89e), El-Ayanoui, Thomasson (Sotoca, 89e), Diouf – Fulgini (Pereira Da Costa, 78e), Nzola. Entraîneur : Will Still.

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz (Zaïre-Emery, 57e) – Lee (Barcola, 65e), Dembélé, Doué (Ramos, 65e). Entraîneur : Luis Enrique.

Les notes de Lens-PSG