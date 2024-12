Pronostic Lens PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Coupe de France

Après notre quasi perfect sur Monaco – PSG mercredi, on vous propose nos pronostics Lens – PSG sur l’affiche de Coupe de France ce dimanche. Pour miser, Winamax vous offre 100€ de bonus à récupérer directement !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€

100€ DIRECT de bonus sont à récupérer Winamax en ce moment !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Winamax

Nos pronostics Lens PSG

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 1,70 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT après dépôt (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 240€ (340€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Gonçalo Ramos buteur » est coté à 2,10 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT après dépôt (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 320€ (530€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire PSG et Les 2 équipes marquent » est coté à 2,90 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT après dépôt (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 480€ (580€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

Un bon Lens comme souvent

Lens occupe actuellement la 7e place du classement à 3 unités de la 4e place. Cette saison comme ces dernières années, Lens est une formation régulière dans ses performances mais a perdu plusieurs matchs importants face aux gros avec des défaites au Parc des Princes face au PSG, et à domicile contre Marseille et Lille. Finalement, les Lensois auront seulement pris des points lors des nuls contre Monaco, Lyon et Nice, trois de leurs autres rivaux pour les places européennes. Pour faire progresser son équipe, Will Still doit permettre à ses hommes de remporter ses matchs face à ses adversaires directs. Lors de la dernière journée, les Nordistes ont de nouveau perdu des points en étant tenu en échec à Auxerre (2-2). Finalement, le Racing ne s’est jamais imposé face à une équipe du top 8.

Le PSG revit en cette fin d’année

Le PSG vient de signer 10 derniers jours de très bonne qualité puisqu’il s’est relancé en Ligue des champions en dominant Salzbourg (0-3), et s’est imposé de ses deux dernières journées de L1. Sur la scène nationale, le club de la capitale a en effet frappé un grand coup en s’imposant lors de deux chocs face à Lyon (3-1) et Monaco (2-4). Lors de ces deux rencontres, Paris a certainement livré ses meilleurs matchs. Critiqué avant cela, le PSG a montré des choses très intéressantes avec un Dembélé efficace, un Doué percutant et un Hakimi avec une activité de tous les instants.

Lens sans sa nouvelle pépite, le PSG quasiment au complet

Du côté de Lens, coach Still fait face à un gros coup dur puisque le prometteur Labeau Lascary s’est sévèrement blessé et rejoint Saïd, Satriano ou Aguilar à l’infirmerie. Victime d’un choc à la tête à Monaco, le gardien parisien Donnarumma ne sera pas rétabli et devrait laisser sa place à Safonov. À voir si Nuno Mendes revient.

Les compositions probables pour ce PSG – Atlético :

Lens : Samba – Frankowski, Khusanov, Danso, Medina – El Aynaoui, Thomasson – Sotoca, Fulgini, Zaroury – Nzola.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez – Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha – Dembélé, G. Ramos, Doué.

Le PSG un peu meilleur que l’Atlético ?

L’affiche des 32es de finale de la Coupe de France nous amène ce dimanche au stade Bollaert avec le choc entre Lens et le PSG. Le club de la capitale a lancé un nouveau chapitre de son histoire sans grande star. Sur une excellente dynamique, Paris devrait prendre le dessus sur un Lens, qui n’arrive pas à gagner face aux gros. Et une nouvelle fois en encaissant un but. Au rayon des autres bonnes nouvelles parisienne, Ramos profite des minutes qui lui sont données pour marquer. Il a marqué un but sur chacun des 3 derniers matchs, en ayant joué seulement 85 minutes au total. Le Portugais pourrait être titularisé ce dimanche à la place d’un Barcola, qui est l’ombre de lui-même depuis plusieurs semaines.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lens PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Un PSG-Lens particulièrement sous tension