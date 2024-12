Pronostic Monaco PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

C’est l’heure du dernier match de 2024 en Ligue 1 ! Pour jouer sur ce Monaco – PSG, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire. Et nous on vous donne nos pronostics Monaco PSG !

Monaco a ralenti

Monaco a connu une très bonne entame de saison mais rencontre des difficultés lors des dernières semaines. En effet, les hommes d’Adi Hutter ont seulement remporté 1 de leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Battu 2 fois de rang en Ligue des champions par le Benfica et Arsenal, l’ASM avait également perdu dans le choc face à Marseille au Vélodrome. Après avoir retrouvé des couleurs face à Toulouse (2-0), Monaco a ensuite été tenu en échec par Reims (0-0) le week-end dernier. Avec 7 points de retard sur Paris, Monaco a intérêt à ne pas s’incliner pour ne pas voir l’écart s’accroitre de manière considérable.

Le PSG tente de finir fort

En face, le PSG sort d’une semaine parfaite puisque le club de la capitale s’est relancé sur la scène européenne en dominant Salzbourg (0-3), avant de gagner un choc en L1. Lors de cette rencontre, Désiré Doué était entré en jeu et avait inscrit un très beau but en fin de rencontre. Sur sa lancée, l’ancien Rennais a été préféré à Barcola face à l’Olympique lyonnais. Ce choix fort de Luis Enrique s’est avéré payant puisque Doué a livré une excellente prestation face aux Gones, permettant à son équipe de s’imposer avec la manière (3-1). Ce résultat face à un adversaire particulièrement en forme a sans doute donné énormément de confiance aux parisiens à la veille de se déplacer en Principauté. Les partenaires de Marquinhos sont conscients qu’en cas de victoire, ils mettraient un adversaire direct à 10 points à la mi-saison. Malgré quelques prestations décevantes en LDC, Paris se montre intraitable en championnat et n’a toujours pas perdu le moindre match.

Du monde absent à Monaco

Dans cette période décisive, Monaco ne peut pas compter sur Balogun, son attaquant le plus décisif, blessé. De plus, le gardien titulaire Majecki est également forfait. Problème aussi aux postes de milieu défensif puisque Mawassa est forfait et Zakaria incertain. Pour affronter l’ASM, Luis Enrique devrait apporter quelques changements dans son XI avec le retour de Marquinhos, et la probable titularisation de Ramos qui a marqué en entrant en jeu face à Lyon après avoir marqué face à Salzbourg.

Les compositions probables pour ce Monaco – PSG :

Monaco : Köhn – Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique – Camara, Golovin – Akliouche, Minamino, Ben Seghir – Ilenikhena.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Neves, Vitinha – Dembélé, Ramos, Barcola (ou Doué).

A Monaco, le PSG frappe un nouveau grand coup

En milieu de semaine, l’AS Monaco reçoit le PSG en match avancé de la 16e journée de Ligue 1. L’ASM n’est clairement pas au mieux, quand Paris a rebondi ces derniers jours. Le retour de blessure de Gonçalo Ramos et l’affirmation de Désiré Doué font beaucoup de bien à l’équipe parisienne. Sur la lancée de sa victoire face à Lyon, Paris devrait s’imposer dans ce choc face à Monaco et réaliser une excellente opération?

