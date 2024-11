Un choc de Ligue 1 avancé à cause du Trophée des champions

Changement de programme.

La faute à un Trophée des champions qui se jouera finalement à Doha le 5 janvier et pour lequel l’organisation pose question, le choc de la 16e journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et le PSG se jouera le mercredi 18 décembre à 21 heures, et non pas le week-end du 4-5 janvier comme prévu initialement. C’est la LFP qui a confirmé le changement, ce mercredi, via un communiqué. À noter que la rencontre sera diffusée sur BeIN Sports 1.

Car cette saison, les 32es de finale de la Coupe de France ne se joueront pas le premier week-end de janvier comme le veut la tradition, mais juste avant Noël, le week-end du 21-22 décembre. Point positif, les amateurs éliminés dès ce neuvième tour pourront abuser pendant les fêtes sans culpabiliser.

Quelle belle idée, en tout cas, de caler une telle affiche en milieu de semaine.

