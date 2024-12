Lille vient contrecarrer les plans de l’OM

Marseille 1-1 Lille

Buts : Merlin (17e) pour l’OM // Diakité (87e) pour Lille

Expulsion : Lirola (90e+5)

Quelques minutes après la victoire de Lille en Ligue des champions contre Sturm Graz (3-2), Olivier Létang, le président du LOSC, s’était plaint de la programmation de ce choc entre l’OM et ses Dogues, calé moins de 72h après un match de C1 : « Ce sera notre 25e match et le 15e de l’Olympique de Marseille. Donc je me pose des questions sur l’équité de la compétition, la santé des joueurs et la qualité du spectacle. Parce que vous jouez un match de Ligue des champions et moins de 72h après, un match important qui peut compter à la fin de la saison. Indépendamment des 72h, c’est 25 matchs vs 15 matchs. Vous avez forcément remarqué qu’il y a deux clubs qui ont joué le mardi soir en Ligue des champions (le PSG et Brest, NDLR) et qui jouent dimanche. » Pourtant, ceux qui ne regardent que le championnat de France auraient pu croire que c’est l’OM qui a dû jouer un match de Coupe d’Europe en semaine tant les Lillois ont imposé un pressing tout-terrain en première période avant de pousser jusqu’au bout pour arracher l’égalisation dans les dernières minutes et conserver leur invincibilité qui dure depuis septembre.

Le show Rulli

Lille a beau avoir joué mercredi un match de Ligue des champions, ce sont eux qui prennent rapidement les choses en main. Malheureusement pour les Dogues, Hákon Arnar Haraldsson est trop court au second poteau (5e), tandis que Matías Fernández-Pardo chauffe les gants de Gerónimo Rulli (7e). En face, l’OM tente de faire tourner le cuir, mais est dépassé par le pressing lillois, et les défenseurs n’ont visiblement pas les bons crampons, puisque quelques secondes après Murillo, c’est Geoffrey Kondogbia qui glisse et qui laisse Jonathan David seul face à Rulli. Sauf que le meilleur buteur de Ligue 1 manque son face-à-face alors qu’il tentait de dribbler le portier argentin (10e). Rulli qui va définitivement écœurer David sur une nouvelle frappe cadrée du Canadien (25e). Dominés, les Marseillais tentent alors de se montrer dangereux en contre. Et cela fonctionne parfaitement, puisqu’après un jeu en une touche de balle sublime, Adrien Rabiot sert sur un plateau Quentin Merlin qui se prend pour Ronaldo avec un enchaînement feinte de frappe tir sous la barre pour inscrire son premier but avec l’OM (1-0, 16e). Cette tactique aurait pu être doublement payante si Neal Maupay n’avait pas manqué sa passe pour Luis Henrique sur un nouveau contre (28e). Le LOSC tente alors de revenir dans la partie, mais même lorsqu’il se rate sur une relance, Rulli est sauvé par Valentin Rongier (31e) ou par une maladresse d’Edon Zhegrova qui manque le cadre avec son lob (34e).

Des Dogues qui ont les crocs

La seconde période reprend comme elle a débuté avec Rulli qui remporte son duel devant Jonathan Davis (52e). Sauf que le copier/coller va dans un premier temps s’arrêter là, puisque l’OM se montre bien plus dangereux. Et c’est au tour de Lucas Chevalier de se mettre en évidence en repoussant une tête puissante de Balerdi (57e) et une frappe de Rabiot (76e) après avoir été sauvé par son poteau sur un tir de Maupay (54e). Et comme souvent lorsque l’on manque le but du K-O, on se fait punir. Et si Rulli a repoussé l’échéance en sauvant d’un arrêt réflexe son capitaine Balerdi, pas passé loin d’un CSC (78e), il n’a rien pu faire sur une tête lobée de Bafodé Diakité sur un coup franc déposé de l’ancien Olympien Rémy Cabella (1-1, 87e). De Zerbi a beau envoyer ses jokers Jonathan Rowe et Pol Lirola sur la pelouse, ça ne changera rien, puisque le premier n’obtient pas un penalty au grand dam du coach de l’OM, tandis que le second prend un rouge après un tacle sur le tibia d’André Gomes (90e+5). Statu quo donc pour les deux clubs qui gardent leur place dans le top 4 en attendant le résultat de Lyon à Paris. Au moins, l’an prochain à la même période, les deux équipes auront probablement le même nombre de rencontres dans les pattes.

Marseille (3-5-2) : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia – Henrique, Rabiot, Højbjerg, Rongier (Cornelius, 74e), Merlin (Lirola, 74e) – Greenwood (Nadir, 84e), Maupay (Rowe, 88e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Mandi (Meunier, 65e), Diakité, Alexsandro, Gundmundsson – André, Mukau (Gomes, 65e)- Zhegrova (Bakker, 46e), Haraldsson (Cabella, 81e), Fernandez-Pardo (Sahraoui, 65e) – David. Entraîneur : Bruno Genesio.

De Zerbi après OM-Lille : « Je crois que l’arbitre n’a jamais eu le match en main »