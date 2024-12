Olivier Létang alerte sur la programmation du match contre l’OM

Pas le temps pour la fête.

Après la victoire face à Sturm Graz (3-2) et la huitième place provisoire de Ligue des champions acquise à la fin de la journée, le LOSC a dû se recentrer sur son prochain objectif : un déplacement à Marseille. Celui-ci arrive dès samedi, ce qui offre peu de temps de récupération à Jonathan David et ses coéquipiers, qui comptent trois points de retard sur les Olympiens.

Un accord avec l’OM et le diffuseur pour jouer dimanche

À l’issue de la rencontre de C1, Olivier Létang, président lillois, a assuré à L’Équipe que ses « garçons seront prêts » pour cette nouvelle échéance. Même s’il jure que « l’idée, ce n’est surtout pas de se plaindre », il avoue se poser « des questions sur l’équité de la compétition, sur la santé des joueurs et sur la qualité du spectacle ».

À noter que le Paris Saint-Germain et Brest ont joué mardi en Ligue des champions, mais ont, eux, leur match de championnat programmé dimanche. « J’ai écrit aux instances, à la Fédération et à la Ligue parce qu’on doit protéger le football. Je ne suis pas simplement en train de parler du LOSC aujourd’hui. Pour tout vous dire, j’avais l’autorisation, la validation du président de l’Olympique de Marseille pour jouer le dimanche. Nous avions l’autorisation d’un diffuseur pour jouer le dimanche. Et malgré tout, on se retrouve à moins de 72 heures d’un match de C1. Il faut que chacun se regarde », a souligné Olivier Létang.

Même sans vouloir se plaindre, il y arrive quand même un peu.

Le classement des effectifs de Ligue 1 les plus cotés