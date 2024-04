Kylian Mbappé, Lucas Chevalier, Eric Roy… Les nommés pour les trophées UNFP sont connus

C’est qui les meilleurs ?

L’UNFP a dévoilé ce mardi soir les joueurs et joueuses nommés pour les différents trophées de fin de saison, qui seront décernés lors de la 32e cérémonie, organisée le 13 mai prochain. Le meilleur joueur de Ligue 1 se jouera entre Kylian Mbappé (tenant du titre), Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Pierre Lees-Melou et Edon Zhegrova. Pour le meilleur espoir, Eliesse Ben Seghir, Rayan Cherki, Désiré Doué, Leny Yoro ou Warren Zaïre-Emery succédera à Nuno Mendes ; tandis que Brice Samba défendra son titre de meilleur gardien face à Marco Bizot, Marcin Bulka, Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma.

« WOOOOOH 🤩» « INCROYAAABLE 🤯» « YEEEEEEES 💪» « TROP CHAAAAUD 🔥» P-E.AUBAMEYANG, O.DEMBÉLÉ, P.LEES-MELOU, K.MBAPPÉ, E.ZHEGROVA Fournisseurs officiels de moments d'euphorie cette saison. Ils sont nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de la saison en… pic.twitter.com/czSsweFrG2 — UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Sur les bancs, Luka Elsner, Luis Enrique, Paulo Fonseca, Franck Haise et Éric Roy batailleront pour la distinction d’entraîneur de l’année, quand Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann, Mike Maignan, William Saliba et Aurélien Tchouaméni espèrent succéder à Karim Benzema en tant que meilleur joueur français évoluant à l’étranger. Enfin, pour ce qui est du trophée de meilleure joueuse de D1 Arkema, il partira à Paris ou à Lyon, puisque Tabitha Chawinga, Grace Geyoro et Sakina Karchaoui sont nommées du côté du club de la capitale, contre Ada Hegerberg et Lindsey Horan pour les Fenottes.

À vos pronos !