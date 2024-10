Le PSG (F) domine Le Havre et devient leader provisoire de D1

Paris Saint-Germain 3 – 0 Le Havre

Buts : De Almeida (37e), Geyoro (65e) et Leuchter (68e) pour les Parisiennes.

Elles n’ont plus que ça à jouer de toutes façons.

Éliminées en barrages de la Ligue des champions, les Parisiennes n’ont plus que le championnat à disputer cette saison, et elles poursuivent leur sans-faute. 3-0 face au Havre, et la première place provisoire, en attendant les matchs du Paris FC et de Lyon. Un corner, où rodait Elisa De Almeida (1-0, 37e), une belle frappe de sa capitaine Grace Geyoro (65e), et Romée Leuchter qui profite d’une erreur havraise trois minutes plus tard pour trouver la lucarne (3-0, 68e), et le tour est joué à Poissy, alors que les sœurs Le Guilly, Jade côté parisiennes et Eden côté havraises, se retrouvaient.

Le club doyen n’a toujours pas pris de points, sera bon dernier à la fin du week-end, mais peut se dire qu’il a déjà joué le Paris FC et le PSG.

Ouf.

