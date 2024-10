Lille récupère deux milieux de terrain avant d’affronter Toulouse

Un Gomes peut en cacher un autre.

Même s’il n’en a pas eu besoin pour dominer Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Luka Modrić, l’entraîneur lillois Pep Genesio peut se satisfaire du retour de deux de ses milieux de terrain face à Toulouse ce samedi (19 h) en Ligue 1. André Gomes et Angel Gomes seront dans le groupe du LOSC. Le premier a pu souffler cette semaine : il n’est pas qualifié pour la Ligue des champions. Le second était lui suspendu face au Real Madrid après son rouge reçu face au Sporting Portugal.

Si Ayyoub Bouaddi et Benjamin André étaient dans le onze dogue ce mercredi, le Portugais et le néo-international anglais pourraient bien être titulaires contre Toulouse.

« On doit être capables de se remettre en question tous les trois jours, a averti le bourreau des meilleurs entraîneurs du monde en conférence de presse. On a vécu des émotions extraordinaires, mais maintenant, c’est terminé. […] Si on est capable de reproduire tous les éléments qu’on a mis en place pour battre le Real, il y a de grandes chances que ça se passe bien aussi en championnat. Mais c’est facile à dire, il ne reste plus qu’à le faire. »

Les absents (Ismaily, Ethan Mbappé, Hákon Haraldsson, entre autres), eux, sont évidemment absents. Comme Thomas Meunier, en raison de douleurs au mollet.

Pronostic Lille Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1