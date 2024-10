Pronostic Lille Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille surfe sur son exploit face à Toulouse

Lille sort d’une semaine complètement folle. Au pied du mur avant son déplacement au Havre en Ligue 1, le LOSC a retrouvé ses vertus pour s’imposer en Normandie (0-3) sur un triplé de Jonathan David. Ensuite, dans un Pierre-Mauroy plein à craquer, les Nordistes recevaient le champion d’Europe en titre, le Real Madrid, invaincu depuis 36 rencontres. Plein d’envie et d’enthousiasme, Lille sera parvenu à prendre le meilleur sur son adversaire sur un penalty de David, concrétisant la belle semaine du Canadien. Ce succès est à mettre au crédit de Bruno Genesio, qui rejoint Simeone et Klopp, comme étant les seuls entraîneurs à avoir gagné contre les équipes de Guardiola, Ancelotti et Mourinho. Ce succès permet au LOSC de se replacer au classement avant un déplacement compliqué sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. De retour en Ligue 1, la formation lilloise va devoir digérer la fatigue physique de ce choc face au Real pour la réception de Toulouse. Suspendu en Europe, Angel Gomes devrait retrouver sa place pour apporter sa fraîcheur.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Toulouse dispute sa deuxième saison de Ligue 1 sous la houlette de Carlos Martinez Novell. Confronté à la politique du club de vendre ses meilleurs joueurs, le technicien espagnol doit reconstruire chaque saison. Cet été, il a notamment perdu son attaquant batave Dallinga, parti à Bologne et cela se voit avec un début de saison difficile. Après avoir signé deux nuls lors des premières journées, le TFC a ensuite perdu à la maison face à l’OM avant de se reprendre contre Le Havre (2-0) pour ce qui est son seul succès. Ensuite, les Hauts-Garonnais ont perdu contre Brest et face à Lyon au Stadium (1-2). Lors de ce match, les partenaires de Sierro ont concédé le but décisif dans le temps additionnel. 15e avec 5 points, le TFC reste sous la menace des relégables. À domicile et revigoré par son exploit, Lille devrait enchaîner une nouvelle victoire face à des Toulousains pas au mieux.

► Le pari « Victoire Lille » est coté à 1,70 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 170€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « David buteur » est coté à 2,17 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 217€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Lille – Toulouse

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Lille – Toulouse sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Lille – Toulouse avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lille Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Bafodé Diakité, du cœur à l’ouvrage