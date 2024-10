Nasser al-Khelaïfi ravi du rachat à venir du Paris FC

Pressé de découvrir les derbys, Nasser.

Tombée ce mercredi, la nouvelle devrait contribuer à changer le visage du football parisien (et français) dans les mois à venir. Après de nombreuses années passées sous la houlette de Pierre Ferracci, le Paris FC s’apprête à devenir propriété de Bernard Arnault, l’homme d’affaires français le plus riche.

Prochainement, le patron du groupe LVMH va ainsi acquérir 55% des parts du club pour en devenir l’actionnaire majoritaire, accompagné à hauteur de 15% par Red Bull. Puis, ce total passera à 85% en 2027, lorsque Pierre Ferracci aura fini de céder l’intégralité de ses parts.

L’objectif de celui dont la fortune est estimée à 200 milliards d’euros : faire du PFC un rival viable au PSG à moyen long terme, dans la seule grande capitale européenne à ne compter qu’un grand club et pas de vrai derby jusqu’ici.

Quant à la réaction du PSG ? Celle-ci est arrivée ce jeudi. « C’est une super nouvelle. C’est fantastique pour Paris, fantastique pour le foot français », a commenté Nasser al-Khelaïfi dans des propos rapportés par RMC. Cela va apporter de l’émulation et une nouvelle concurrence saine au plus haut niveau du foot dans la capitale. »

En attendant la bataille pour le Parc des Princes ?

