Raí : « Les comparaisons entre le PFC et le PSG me rappellent moi et Socrates »

Ici, c’est Paris (Football Club).

Raí, membre du conseil d’administration et investisseur du Paris FC, a déclaré ce mercredi que les comparaisons entre le PFC et le PSG lui rappelaient sa relation avec son grand frère Socrates. « Il était une star mondiale, et moi, j’étais dans son ombre. J’ai même pensé à un moment arrêter ma carrière, car cette comparaison était trop lourde à porter », confie-t-il.

Mais le Brésilien n’a pas baissé les bras et compte bien faire pareil avec le PFC. Quoi de mieux en effet que d’avoir « un projet dans lequel s’investir en France et qui plus est à Paris » ? L’ex-star du PSG veut permettre à la ville de respirer encore plus le foot. Avec quelle stratégie ? « Si nous parvenons à gagner encore en visibilité, nous pourrons surfer sur la vague PSG. » L’ancien milieu de terrain brésilien considère que le PFC doit se servir du PSG « comme une motivation » pour faire grandir le PFC.

L’autre club de la capitale est actuellement 10e de Ligue 2, ce qui n’empêche pas Raí de se montrer optimiste : « Je sens que le Paris FC n’est pas loin de monter en Ligue 1 », tout en estimant qu’il y a « de la place pour deux clubs » à Paris.

Il y a donc encore de l’espoir pour que Paris gagne une Ligue des champions !

