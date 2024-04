Abdoulaye Diawara, ancien joueur du championnat belge et du Paris FC, est décédé à 43 ans

L’ancien joueur ivoirien, Abdoulaye Diawara, est décédé ce lundi à seulement 43 ans. L’ex-défenseur se serait senti mal sur un terrain d’entraînement de Bingerville en Côte d’Ivoire, où il était en train de suivre des cours pour devenir entraineur. Un arrêt cardiaque serait probablement la cause de son décès.

Diawara a connu les plus belles heures de sa carrière au KSK Beveren en Belgique, entre 2004 et 2008. Il avait débarqué en Flandre en même temps que bon nombre de ses compatriotes, comme Yaya Touré ou Emmanuel Eboué, à une époque où Beveren avait un partenariat en Côte d’Ivoire. Après quelques expériences dans les divisions inférieures belges, il avait rejoint le Paris FC en 2012, alors que le club évoluait en National. Il n’y était resté qu’une saison pour seulement six rencontres. Il n’a pas retrouvé de club après son départ de la capitale.

De club vernam vandaag het overlijden van ex-KSK Beverenspeler Abdoulaye Diabis. De Ivoriaan speelde tussen 2004 en 2008 voor geel-blauw. Hij overleed gisteren totaal onverwacht op 43-jarige leeftijd. SK Beveren wenst de familie en vrienden veel sterkte toe. Rust zacht,… pic.twitter.com/pVV0TLhKhR — SK Beveren (@SKBeveren) April 16, 2024

