Jean-Philippe Krasso retrouve (déjà) la Ligue 2

Le PFC frappe fort.

L’été dernier, Saint-Étienne était contraint de voir partir son meilleur buteur, Jean-Philippe Krasso, auteur alors d’une saison remarquable, vers l’Étoile rouge de Belgrade. Avec l’idée derrière la tête de découvrir, pour la première fois de sa carrière, la Ligue des champions. Un an plus tard, les titres de champion de Serbie et de coupe nationale en poche, l’Ivoirien est déjà de retour en France. Ce samedi, le Paris FC a officialisé l’arrivée de l’attaquant dans ses rangs, dans le cadre d’un contrat de trois ans. « Je suis sûr qu’il s’épanouira au Paris FC et qu’il nous apportera beaucoup grâce à ses nombreuses qualités. Je pense que s’il a décidé de nous rejoindre, c’est qu’il a adhéré à notre ambition et notre projet à moyen terme », s’est réjoui François Ferracci, directeur sportif du club, dans un communiqué. Selon Le Parisien, le montant du transfert serait légèrement supérieur à un million d’euros.

✍️ 𝐉𝐄𝐀𝐍-𝐏𝐇𝐈𝐋𝐈𝐏𝐏𝐄 𝐊𝐑𝐀𝐒𝐒𝐎 𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧 ! 💙 Le Paris FC est heureux de vous annoncer la signature de @jpkrasso jusqu’en 𝟐𝟎𝟐𝟕 🤝 🔵⚪️ #CertifiéParis #Krasso2027 — Paris FC (@ParisFC) July 6, 2024

Objectif Ligue 1, plus que jamais.

