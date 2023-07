Krasso explique pourquoi il a choisi l’Étoile rouge de Belgrade

De la National 2 à la Ligue des Champions il n’y a qu’un pas.

Auteur de 17 réalisations en 35 matchs la saison dernière avec l’AS Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso a terminé troisième meilleur buteur de Ligue 2 derrière George Mikautadze et Alexandre Mendy. Ses performances remarquées lui ont valu les appels de phare de plusieurs clubs plus huppés. L’international ivoirien a rapidement fait son choix en décidant de s’engager avec l’Étoile rouge de Belgrade en juin dernier. « Ça a été vraiment compliqué. Tout le monde a envie de jouer dans un club comme Saint-Étienne d’autant que, même si le début de saison a été compliqué, cela s’est bien terminé. On a vécu de bons moments, sur et en dehors du terrain, avec de bons mecs dans le vestiaire, un public incroyable. On a pris beaucoup de plaisir et cela me donnait envie de rester. Mais d’un autre côté, j’avais aussi envie de connaître autre chose », a tenu à rappeler l’avant-centre dans un entretien accordé au Progrès.

Mais les Verts manquaient d’un argument de poids face aux Serbes : la Ligue des Champions. Après avoir longtemps bataillé à maintenir le club du Forez en Ligue 2, l’Ivoirien est désormais certain de disputer la plus prestigieuse des compétitions européenne avec les champions de Serbie en titre : « La Ligue des champions a énormément compté dans ma décision. C’est la compétition que tout le monde rêve de jouer. Être dans un club en lice, c’est une chose, la jouer, c’est encore autre chose. Moi, quand j’étais en National 2 il y a trois ans, l’idée de devenir professionnel semblait loin, et la C1 encore plus. »

Il y a des offres qui ne se refusent pas.

