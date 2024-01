La Côte d’Ivoire bat la Guinée-Bissau et lance sa CAN

Côte d’Ivoire 2-0 Guinée-Bissau

Buts : Seko Fofana (4e) et Krasso (58e) pour les Éléphants

Attendue pour lancer sa « CAN de l’hospitalité », la Côte d’Ivoire a marché sur la Guinée-Bissau (2-0) et n’a donc pas failli devant les 60 000 spectateurs du stade Alassane Ouattara au nord d’Abidjan. Un succès des plus logiques pour les Éléphants de Jean-Louis Gasset, larges dominateurs et même parfois un peu gourmands.

Pan, Fofana !

Le premier éclair met ainsi moins de cinq minutes à déchirer les filets d’Ouparine Djoco, et il est tout droit sorti du pied droit de Seko Fofana : engouffré au niveau du point de penalty, le relayeur d’Al-Nassr déclenche en effet un missile rectiligne dans la lucarne de l’ancien gardien de Clermont (1-0, 4e). Relâchés, les hommes en orange en profitent alors pour assiéger la cage adverse. À l’image de la tête puissante, mais non cadrée de Wilfried Singo sur un corner de Jérémie Boga (9e). Du côté des Djurtus, les espoirs ne sont maintenus que par le seul (et excellent) Mama Baldé : envoyé en profondeur par la bonne récupération de Mauro Texeira, l’attaquant de l’OL file au but en face-à-face avec Yahia Fofana avant d’être finalement repris par le tacle d’Evan Ndicka (29e). Sauf que la dernière occasion de ces 45 minutes inauguratrices est bien pour les Ivoiriens et l’intenable Seko Fofana, dont l’enroulé trouve la barre (34e).

Au retour des vestiaires, même schéma : supériorité locale, contre quelques contres visiteurs. Et la reprise sourit à Jean-Philippe Krasso, venu honorer sa première participation au tournoi en marquant : excentré sur la zone gauche de la surface, le buteur se réaxe en éliminant Opa Sanganté d’un sombrero subtil et conclut avec une volée légèrement écrasée (2-0, 58e). En gestion durant la demi-heure restante, les Ivoiriens ne voient que Franculino Djú – servi par Mama Baldé – buter sur Yahia Fofana (73e). Il s’agissait du 100e match de la Côte d’Ivoire en Coupe d’Afrique des nations (troisième pays le plus capé derrière l’Égypte et ses 107 apparitions ou le Ghana, 102), et il aura été célébré de la plus belle des manières.

Côte d’Ivoire (4-3-3) : Yahia Fofana – Konan, Ndicka , Diomande (Boly, 77e), Singo (Aurier, 46e) – Seko Fofana, Sangaré (Idrissa Doumbia, 90e+1), Kessié – Bamba (Pépé, 61e), Krasso (Konaté, 61e), Boga. Sélectionneur : Jean-Louis Gasset.

Guinée-Bissau (4-3-3) : Djoco – Encada, Opa Sanganté, Marcelo Djaló, Candé – Cassamá (Djú, 67e), Bikel, Alfa Semedo – Mauro Texeira (Correia, 75e), Mama Baldé (Euciodálcio Gomes, 85e), Carlos Mané (Carlos Mendes, 67e). Sélectionneur : Baciro Candé.

