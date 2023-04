Jean-Philippe Krasso, le géant vert de l'ASSE

En battant le Paris FC au stade Charléty le 8 avril dernier 2-4, les coéquipiers de Jean-Philippe Krasso se sont certainement éloignés définitivement de la zone de relégation avec laquelle ils faisaient plus que flirter depuis le début de la saison. Un neuvième match consécutif sans défaite et la perspective d’aborder le printemps avec légèreté. Le lendemain de ce précieux succès se tenait à quelques encablures de Saint-Étienne le tournoi international U19 de Saint-Joseph. Pour la 42e édition, l’organisation avait mis les petits plats dans les grands. Ivan Ćurković, parrain de l’événement, avait réuni ses anciens potes de la grande époque des Verts, Oswaldo Piazza et Christian Sarramagna, venus serrer quelques pinces et profiter du buffet. Pas loin d’eux, un grand bonhomme d’1,87m vêtu de noir qui traîne une poussette leur fait de l’ombre : Jean-Philippe Krasso, buteur la veille dans la capitale et seule éclaircie de la bien terne saison de l’AS Saint-Étienne (12e), signe des autographes et fait des selfies. « Il n’a pu rester qu’une heure parce qu’après il a dû rentrer à Saint-Étienne donner le biberon à sa petite fille », raconte Jean-Marc Fabre organisateur du tournoi. Passé en coup de vent, Krasso a tout de même pris le temps d’échanger avec les jeunes du FC Lorient, se rappelant sans doute ses années au centre formation des Merlus.

Jean-Philippe Krasso aux côtés des U19 du FC Lorient lors du tournoi international de Saint-Joseph. Photo : Axel Duga, via Facebook.

Joris Gnagnon, Reece James puis le SC Schiltigheim

Arrivé dans le Morbihan en 2012, Krasso grandit aux côtés d’Alexis Claude-Maurice (RC Lens), Matteo Guendouzi (Olympique de Marseille) et Denis Bouanga (Los Angeles FC). Mais sa route vers l’élite du football sera bien plus sinueuse que la leur. Pourtant, chez les catégories de jeunes, « JP est en avance sur les autres », raconte Arnaud Le Lan, entraîneur de l’équipe réserve des Merlus qui a suivi Krasso durant toutes ses années au centre de formation. « Sa grosse qualité, c’était surtout sa motricité. Ce qu’il était capable de faire avec le ballon malgré son physique, c’était impressionnant. » Plus athlétique que les autres garçons de sa génération, l’Ivoirien fait des malheurs. Le formateur lorientais se souvient : « Une année, nous avons affronté Rennes en Coupe Gambardella (victoire 2-1 de Lorient avec un but de Krasso, en 2016) et il avait face à lui deux défenseurs qui ont fait des très bonnes carrières en L1 et qui sont arrivés dans le monde pro bien avant lui (Joris Gnagnon et Gerzino Nyamsi), mais il les a littéralement déposés sur ce match-là et il nous a qualifiés quasiment à lui tout seul. » Ces belles promesses, il peine à les confirmer. Chez les séniors où il évolue avec la réserve (N2), la différence physique avec ses adversaires se réduit considérablement, et Krasso peine à trouver des solutions alternatives pour exprimer ses qualités. Des petits problèmes de rigueur et une conscience professionnelle largement perfectibles n’arrangent pas son cas. Le divorce est consommé, et Lorient lui indique la porte de sortie.

Je me disais : “Bon, je vais aller à Schiltigheim, je connais le niveau. Je fais une année et je rebondis.” Mais ce n’est pas si facile que ça. Jean-Philippe Krasso

Aujourd’hui, dans les couloirs du centre de formation lorientais, les gens qui ont croisé le chemin de « JP » ne sont pas surpris de son évolution. « Je pense qu’il a compris ses erreurs et ce qu’il fallait faire pour être performant tout le temps au haut niveau. Après un échec en centre, c’est une bonne chose de retourner dans le monde amateur. Ça permet une vraie prise de conscience », avance Arnaud Le Lan. Parce qu’après Lorient, Jean-Philippe Krasso rebondit au SC Schiltigheim (N2) grâce à un bon tournoi de Toulon réalisé avec la sélection de Côte d’Ivoire, lors duquel les Eléphants espoirs s’inclinent en finale face à l’Angleterre de Reece James (1-1, 3-2 TAB). Lorsque Schiltigheim l’appelle, Krasso n’a pas vraiment le choix. S’il veut jouer, cela passe par l’Alsace. Un retour sur ses terres d’origine, puisque le natif de Stuttgart, fils d’un père bourlingueur, a vécu quelques années à Strasbourg dans son enfance. Malgré l’arrivée en terrain connu, son aventure n’est pas un franc succès. « Je pense que c’est le fait de réaliser que je n’avais pas réussi à signer pro. Je me disais : “Bon, je vais aller à Schiltigheim, je connais le niveau. Je fais une année et je rebondis.” Mais ce n’est pas si facile que ça », raconte-t-il avec franchise. La prise de conscience intervient l’année suivante, dans un autre club de National 2, le SAS Épinal.

Krasso dans le grand bain

« Je le voulais absolument, je savais le potentiel qu’il avait. Alors j’ai pris ma voiture pour l’aider à déménager et l’installer dans son appartement. Quand on voit où il est aujourd’hui, c’est beau, parce qu’à l’époque il n’avait que deux petits sacs d’affaires qu’on a mis dans le coffre de ma voiture pour rejoindre Épinal », se souvient Xavier Collin, alors entraîneur du club vosgien au début de la saison 2018-2019. Arrivé en perte de confiance, Krasso est installé définitivement dans l’axe de l’attaque par son nouveau coach qui estime qu’« il a besoin de jouer dans un système avec un autre attaquant à ses côtés. Ça lui permet d’avoir une certaine liberté pour décrocher et ça se confirme cette saison à Saint-Étienne où il joue avec (Ibrahima) Wajdi. Il aime toucher le ballon, organiser le jeu. Ce plaisir, il l’a retrouvé chez nous. » En deux saisons, l’Ivoirien ne rate aucun entraînement, n’est jamais blessé et partage sa bonne humeur à l’ensemble du groupe. « Dans un vestiaire, c’est un boute-en-train qui a toujours le sourire. Il est attachant, les joueurs l’aiment bien et les coachs aussi. Pour un entraîneur, c’est un gars au top », rembobine Collin.

Sans la Coupe de France, on ne sait pas ce que serait devenue sa carrière. Xavier Collin

Pour sa deuxième saison à Épinal, Krasso va enfin exposer son potentiel sur la scène nationale. À 22 ans, il est l’un des leaders de l’épopée spinalienne en Coupe de France lors de la saison 2019-2020. Buteur face à Sochaux, puis auteur d’un doublé face au LOSC en huitièmes de finale, l’Ivoirien marque contre Saint-Étienne en quarts malgré l’élimination de son équipe (1-2). « Sur ces matchs, il a montré au grand public qu’il était capable d’être bon au niveau supérieur. Sans ce parcours-là, on ne sait pas ce que serait devenue sa carrière. Mais rien n’arrive par hasard et ce qui lui arrive aujourd’hui est une juste récompense », estime Xavier Collin. Si certains clubs s’étaient déjà intéressés à Krasso après sa première saison à Épinal, ce parcours lui a servi de tremplin vers le monde pro. Après une virée de trois ans dans le monde amateur qui lui a appris « la mentalité d’être bon avec son équipe à l’instant T », Krasso est acheté par l’ASSE.« Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j’ai été prêté au Mans à la mi-saison (de février à juin 2021). Plus jeune, j’aurais boudé. Alors que, cette fois, je me suis dit : “Ok, je suis au Mans, en National. Je vais essayer d’être le meilleur en National. Pareil à Ajaccio la saison suivante.” » En une demi-saison dans la ville des rillettes, Krasso claque cinq buts et file ensuite vers un nouveau prêt sur l’Île de Beauté à l’hiver 2022. À Ajaccio, c’est la confirmation. Arrivé au mois de janvier, l’Ivoirien est déterminant dans l’accession en Ligue 1 de l’équipe d’Olivier Pantaloni. Benjamin Leroy, portier du club corse, parle de son ancien coéquipier avec des étoiles dans les yeux dans une interview accordée à la LFP : « Ça a été le monsieur plus de notre deuxième partie de saison. Nous, on était une équipe, sans injurier quiconque, et on se le disait entre nous, on n’avait pas de joueur au-dessus, mais quand il est arrivé, on a vu que c’était un joueur qui pouvait faire changer le cours d’un match. C’est le joueur qui nous manquait quand on devait faire face à une équipe fermée : capable de provoquer une défense, de faire un exploit ou d’obtenir un pénalty. Ça a été le facteur X. » Revenu dans le Forez à l’été 2022 dans une équipe de Saint-Étienne reléguée, Jean-Philippe Krasso a longtemps porté à bout de bras ses coéquipiers cette saison en Ligue 2. Des performances qui lui ont valu plusieurs convocations en équipe nationale de Côte d’Ivoire (4 sélections), avec qui il a récemment inscrit son premier but contre les Comores (3-1) en qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2023. S’il lui reste encore un an de contrat, pas certain que Krasso ne passe une saison de plus dans l’antichambre de la Ligue 1, motivé à 25 ans, par la volonté de rattraper le temps perdu.

Batlles : « Je n'ai jamais entendu de la part de Christopher Galtier des propos discriminatoires »