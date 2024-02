Pronostic Nigéria Côte d’Ivoire : Analyse, cotes et prono du match pour la finale de la CAN

Le Nigéria gâche la fête des Ivoiriens

Les Nigérians ont été solides pour se hisser jusqu’en finale en n’encaissant que deux buts durant la compétition. Le premier a été encaissé d’entrée face à la Guinée Equatoriale (1-1), avant de décrocher leur billet pour les phases finales en battant la Côte d’Ivoire justement (0-1) et la Guinée-Bissau (0-1). Plus la compétition avançait et plus on les sentait sereins, notamment dès les huitièmes face au Cameroun (2-0) puis en quarts contre l’Angola (1-0). La demi-finale fut plus compliquée à négocier, avec une rencontre qui a duré suite au match nul (1-1) qui les a mené jusqu’au tirs aux buts. Si l’attaque de cette sélection du Nigéria fait rêver avec des hommes comme Simon (Nantes), Moffi (Nice), Chukweze (Milan), Lookman (Atalanta) et surtout le Ballon d’Or Africain Osimhen (Naples), c’est donc la défense qui se montre la plus performante dans cette compétition, grâce notamment au capitaine Troost-Ekong (PAOK), Bassey (Fulham) ou encore le milieu Onyeka (Brentford).

Le parcours de la Côte d’Ivoire dans cette CAN est vraiment atypique. Nous avons vu un joli visage de cette sélection dès le match d’ouverture avec une victoire tranquille face à la Guinée-Bissau (2-0), mais derrière les démons ont surgi lors des défaites face au Nigéria (0-1) donc, et pire contre la Guinée Equatoriale (4-0). Fort heureusement, les Eléphants ont pu être repêchés en tant que meilleur 3ème, qui leur a donné le droit d’affronter le tenant du titre Sénégalais en huitièmes. Au terme d’un match à suspense (1-1), ce sont bien les Ivoiriens qui l’ont emporté aux tirs aux buts, avant de battre le Mali aux prolongations. Finalement, la demi-finale a peut être été leur match le plus facile depuis la première journée, avec une victoire 1-0 contre la RD Congo. Le sélectionneur Fae risque donc de repartir avec les mêmes que la demi pour la finale, avec les pièces maîtresses au milieu Kessié (ex-Barça) et Fofana (ex-Lens), les défenseurs Ndicka (Roma) et Singo (Monaco), et devant Haller (Dortmund) et Adingra (Brighton), tous les deux buteurs lors des phases finales. Malgré tout, on devrait retrouver le même scénario que lors des poules avec des Nigérians solides et sereins, contre des Ivoiriens qui ont laissé des plumes dans les deux matchs à rallonge disputés en huitièmes et en quarts.

