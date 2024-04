Les coiffeurs du Real Madrid scalpent la Real Sociedad

Real Sociedad 0-1 Real Madrid

But : Güler (29e)

Le titre de champion d’Espagne n’est pas encore officiel, mais c’est tout comme.

Le Real Madrid a conforté sa première place en s’imposant chez la Real Sociedad ce vendredi (0-1). À quatre jours de la demi-finale aller de Ligue des champions à Munich, Carlo Ancelotti a fait tourner, titularisant Kepa Arrizabalaga, Fran Garcia, Dani Ceballos, Brahim Diaz, Joselu ou encore Arda Güler. Les coiffeurs ont rempli leur mission, à l’image du jeune Turc. Titulaire pour la première fois en Liga, Güler a ouvert les hostilités à la demi-heure de jeu du gauche, à la réception d’un centre de Dani Carvajal (0-1, 29e). Les Basques ont rendu une belle copie, mais n’ont pas été récompensés.

Juste avant le but madrilène, Beñat Turrientes a frôlé la lucarne (28e). Il a aussi obligé Kepa à une parade au sol sur une reprise sans contrôle aux 16 mètres (46e). Takefusa Kubo pensait libérer la Reale Arena, mais son but a été refusé par la VAR pour une faute d’Ander Barrenetxea (35e). Le lob de Mikel Oyarzabal a également fini juste à côté du poteau (80e). Inébranlable, le Real n’a tiré que cinq fois au but ce vendredi, mais compte provisoirement 14 points d’avance sur le Barça.

David Silva a eu droit à une haie d’honneur, ce sera bientôt au tour des Merengues.

