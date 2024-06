Revivez Turquie-Portugal (0-3)

Si on se projette sur la suite, en cas de première place vérouillée le Portugal affronterait un 3e de poule en 1/8es (entre celui du groupe A/B ou C) et pourrait éventuellement retrouver les Pays-Bas ou la France en quarts. Seule certitude, CR7 et ses coéquipiers se retrouveraient dans la partie de tableau de l'Espagne, qu'ils pourraient croiser en demis. Mais c'est tellement le bordel le tableau de la phase finale...