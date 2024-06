Le Portugal cloue le bec de la Turquie

Turquie 0-3 Portugal

Buts : Bernardo Silva (21e), Akaydin (CSC) (28e), Bruno Fernandes (56e) pour le Portugal

Le choc attendu n’a jamais eu lieu, sous le doux soleil de Dortmund, entre la Turquie et le Portugal au BvB Stadion. L’écart était trop grand entre l’équipe de Vincenzo Montella, qui avait décidé de se passer au coup d’envoi de l’enfant prodige Arda Guler et de Kenan Yildiz, et une Seleção bien en place, techniquement quasi irréprochable, qui n’a pas non plus eu besoin de forcer son talent pour faire disparaître le mirage turc qui se matérialisait devant lui.

Bernardo Silva, un gag et un stade silencieux

Si le peuple turc est venu en masse dès 12h près du BvB Stadion afin de créer l’exploit, celui-ci n’a jamais vraiment semblé possible ce samedi après-midi à Dortmund. Étrangement éteint en tribunes, comme si l’absence dans le onze de départ d’Arda Guler avait conditionné ce mutisme, le « Mur rouge » constate rapidement les dégâts. Après un quart d’heure de rôdage, le Portugal accélère côté gauche avec sa paire Rafael Leão-Nuno Mendes et le centre du latéral parisien se fraye un chemin jusqu’au second poteau pour être repris victorieusement par Bernardo Silva (0-1, 22e).

Le début de la nette domination territoriale qui va se concrétiser une nouvelle fois, de la pire des manières possible : alors que Cristiano Ronaldo engueule João Cancelo pour avoir manqué sa passe en profondeur, Samet Akaydin crucifie son camp en faisant une passe en retrait dans son but vide (0-2, 28e). Hormis Kerem Akturkoglu, qui oblige Diogo Costa à détourner du pied un tir qui partait petit filet, la Turquie est bien inoffensive. Sur une ultime simulation de Leão, qui dégote un second carton jaune en deux rencontres pour cette raison, les deux équipes rentrent au vestiaire avec le sentiment que le match est déjà terminé.

Cristiano Ronaldo, mode passeur activé

Un constat qui se vérifie aisément au retour des vestiaires, où les Turcs n’arrivent toujours pas à mettre le feu dans la surface portugaise gardée par Pepe, encore une fois sensationnel. Le Portugal n’en a pas fini avec sa quête de buts, et alors que le public réclame l’entrée de Guler, Cristiano Ronaldo s’échappe à la limite du hors-jeu. L’occasion de planter son premier pion ? Même pas : le vétéran portugais la joue altruiste et sert Bruno Fernandes qui ne loupe pas l’offrande (0-3, 56e).

Le match est terminé, la Seleção gère en douceur les rares incursions de son adversaire tout en voyant la bagatelle de cinq streakers s’incruster sur la pelouse en quête d’un selfie avec CR7, puis peut exulter au coup de sifflet final : elle est assurée de terminer première de ce groupe F avant même sa dernière sortie face à la Géorgie de Willy Sagnol. Voilà ce que l’on appelle un premier tour géré en outsider assumé.

Turquie (4-2-3-1) : Bayindir – Celik, Akaydin (Demiral, 75e), Bardakci, Kadioglu – Ayhan (Yuksek, 58e), Çalhanoğlu – Akturkoglu (Yildiz, 58e), Kokçu (Yazıcı, 45e), Akgun (Guler, 70e) – Yılmaz. Entraîneur : Vincenzo Montella.

Portugal (4-3-3) : Diogo Costa – Nuno Mendes, Dias, Pepe (Antonio Silva, 83e), Cancelo (Nelson Semedo, 68e) – Fernandes, Vitinha (J.Neves, 88e), Palhinha (R.Neves, 45e) – Cristiano Ronaldo, Leão (Pedro Neto, 45e), Bernardo Silva. Entraîneur : Roberto Martínez.