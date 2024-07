Un internaute condamné pour avoir proféré des insultes racistes contre Vincius Jr. et Rüdiger

L’impunité sur internet, c’est terminé.

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, le Real Madrid explique qu’un habitué des forums de discussions du média sportif Marca a été condamné par la justice espagnole à huit mois de prison et vingt mois d’interdiction de participer à ces forums. La raison ? L’internaute utilisait plusieurs pseudonymes pour publier des attaques et des insultes racistes répétées envers Vinicius Jr. et Antonio Rüdiger : « L’accusé a été déclaré coupable de deux délits contre l’intégrité morale envers Vincius Junior et Anonio Rüdiger, délits aggravés par des motivations racistes et dans le cas de Rüdiger, critiquant sa religion. » L’interdiction de participation au forum pourrait être levée si l’internaute participe à un séminaire d’égalité et de non-discrimination. Un autre membre de ce théâtre virtuel d’échanges avait signalé ces comportements en les faisant remonter aux autorités, et a été remercié par le club merengue.

Pas sûr que cela suffise à décourager les autres, malheureusement.

