Selon une étude de l'observatoire du football, les clubs ne disputent pas plus de matchs par saison

Calendrier trop chargé par ci, calendrier trop chargé par là.

L’observatoire du football CIES a publié ce mercredi un rapport sur le calendrier des matchs et la charge des joueurs. Et surprise, l’étude insiste sur le fait que les clubs ne disputent pas plus de matchs par saison. Elle prend en compte le nombre de matchs joués par équipes dans les 40 ligues les plus compétitives au monde. 1100 effectifs sont étudiés. Depuis 2012, les clubs disputent en moyenne une quarantaine de rencontres par saison.

Sans compter les matchs amicaux, seuls 5% de ces clubs disputent plus de 60 matchs en moyenne par an. Les clubs des cinq championnats majeurs européens disputent même en moyenne moins de matchs, notamment depuis le passage de la Ligue 1 à 18 clubs. Le Real Madrid, qui a gagné la Ligue des champions six fois dans cette période, joue en moyenne 55 matchs par saison.

Second report of the @CIES_Football Match Calendar and Player Workload Summer Series reveals that contratry to popular belief clubs are not playing more games per season, as illustrated by data on #ChampionsLeague big-5 representatives; full study 👉 https://t.co/UsGiGN8w6r pic.twitter.com/p4RlE9Gfia — CIES Football Obs (@CIES_Football) July 18, 2024

« Selon nos projections, le principal changement des quatre prochaines années sera l’augmentation relative du nombre d’équipes jouant entre 50 et 69 matchs par saisons », précise l’étude dans sa conclusion, tout en insistant sur la stabilité du nombre de matchs joués par clubs sur période 2024-2028.

Vivement le Mondial des clubs en 2025 pour que cette impression se traduise dans les chiffres.

