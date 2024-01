Guy Roux fustige (partiellement) le calendrier surchargé

Le temps ne fait rien à l’affaire : quand Guy Roux parle, on l’écoute.

Ces derniers mois, de nombreux joueurs ont pris la parole sur le trop grand nombre de matchs qu’ils avaient à jouer par saison, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni notamment. En plus d’être des internationaux français, ces deux derniers évoluent dans des clubs pouvant prétendre aller loin dans des compétitions européennes et nationales. C’est à partir de ce constat que Guy Roux, ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre entre 1961 et 2005, leur a apporté son soutien en portant la plume dans la plaie. Enfin, pas complètement.

Dans sa chronique hebdomadaire pour L'Yonne républicaine, Guy Roux observe les disparités dans le calendrier du football, les meilleurs joueurs faisant face à une profusion de matches, tandis que la majorité a vu une réduction de leur nombre, en France.https://t.co/CckyUFP7KB — L'Yonne Républicaine (@lyonne_fr) January 30, 2024

Dans sa chronique hebdomadaire pour l’Yonne républicaine, Guy Roux déclare ainsi que « la litanie des joueurs fatigués par trop de matchs ne tient que pour les internationaux, car leurs matchs sont beaucoup plus nombreux ». Aussi, l’octogénaire souligne-t-il la disparition de compétitions comme l’Intertoto et la modification d’autres, à commencer par la Ligue 1 à dix-huit, qui réduit logiquement le nombre de rencontres disputées par saison : « Pour les non-internationaux, ils peuvent jouer seulement 34 matchs de championnat et un de Coupe de France ». Avec une métaphore bien sentie, Guy Roux termine par un clin d’œil à la LFP : « Elle a diminué le nombre de clubs de Ligue 1 puis de Ligue 2 (à partir de la saison 2024-2025) pour que les parts du gâteau soient plus grosses. Mais le gâteau a maigri puis disparu pour l’instant. Souhaitons tous que le soleil revienne derrière le nuage et illumine les caisses. »

A quand un slam en commun avec Eric Cantona ?

