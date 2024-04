Le Real Madrid s’impose grâce à Aurélien Tchouaméni

RCD Mallorca 0-1 Real Madrid

But : Tchouaméni (48e) pour les Merengues.

Les Français du Real sont en forme.

Sans surprise, le Real Madrid a fait le boulot ce samedi à Majorque à l’occasion de la 31e journée de Liga. Les Madrilènes se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1), grâce à un but en début de seconde période d’Aurélien Tchouaméni, qui retrouvait son poste au milieu de terrain. À plus de 30 mètres des buts, l’ex-Monégasque a eu le temps d’armer une frappe surpuissante, déviée par Manu Morlanes, qui a pris une trajectoire parabolique avant de finir sa course dans le but de Pedrag Rajković. Avec ce succès, son quatrième d’affilé en championnat, le Real Madrid se rapproche du titre et repousse Barcelone à onze longueurs, tandis que les Catalans jouent plus tard dans la soirée face à Cadix.

Et le week-end prochain, c’est Clásico !

