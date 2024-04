Pronostic Majorque Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid se rapproche du titre face à Majorque

Après la défaite aux tirs au but contre l’Athletic Bilbao (1-1 après prolongations, 2-4 TAB) en finale de Coupe du Roi samedi, les rêves de Majorque se sont évanouis. Maintenant, le seul objectif est de se maintenir dans l’élite, avec seulement six points d’avance sur Cadiz, le premier relégable, à l’orée de cette journée. Heureusement pour lui, Majorque peut compter sur ses récentes bonnes performances en Liga, n’ayant perdu qu’un seul de leurs cinq derniers matchs, contre le Barça (1-0). Depuis, les Insulaires ont battu Grenade (1-0) et ont fait match nul à Valence (0-0). Les locaux pourront s’appuyer ce samedi sur leur buteur expérimenté, Muriqi, qui a déjà inscrit 5 buts cette saison en Espagne.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Le Real Madrid, leader incontesté de la Liga avec seulement une défaite cette saison en septembre, se rapproche chaque semaine un peu plus d’un 36e titre de champion. Cette semaine a été marquée par un match crucial en Ligue des Champions contre Manchester City au Bernabéu, qui s’est terminé par un match nul spectaculaire (3-3). En Liga, le Real Madrid avait enregistré trois victoires consécutives avant cette pause. Les Merengue avaient dominé le Celta Vigo (4-0), Osasuna (2-4) et l’Athletic Bilbao lors de leur dernier match (2-0). Malgré le quart de finale retour à jouer la semaine prochaine, le Real ne peut galvauder ce match. Et même si Ancelotti pourrait opérer quelques changements par rapport au onze aligné en Ligue des Champions, une victoire solide des madrilènes est à prévoir.

► Le pari « victoire Real Madrid sans encaisser de but » est coté à 2,45 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 245€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Vinicius buteur » est coté à 2,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 250€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Majorque – Real Madrid :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Majorque Real Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Vinícius encore victime d’insultes racistes à Majorque