Aurélien Tchouaméni victime d'actes racistes à Majorque

Ça ne s’arrange pas en Espagne.

Si la saison du Real Madrid est une réussite sur le terrain, elle est aussi largement entachée par de nombreux actes racistes venus des tribunes à l’encontre de ses joueurs. Vinícius Júnior en a malheureusement été victime à plusieurs reprises, malgré ses prises de parole, mais rien ne semble évoluer dans le bon sens. À Majorque, ce samedi, Madrid s’est encore imposé (0-1), mais c’est cette fois Aurélien Tchouaméni qui a été la cible d’un jeune fan stupide. Auteur du seul but, sublime qui plus est, de la partie, le Français a justement célébré sa réalisation, et la chaîne Movistar a capté en arrière-plan des mimes de singe d’un garçon a priori mineur.

« Le club a activé le protocole contre la violence dans le football et collabore avec la police nationale pour identifier cette personne. Le RCD Mallorca ne tolère et ne tolérera aucune manifestation de racisme et participe activement à toutes les campagnes visant à éradiquer ce fléau qui dépasse le cadre du sport. […] Puisse un cas isolé ne pas ternir le respect et l’esprit sportif du « majorquinismo » », a-t-on pu lire dans un communiqué publié par le club de Majorque, publié ce dimanche.

Ça commence à faire trop de communiqués d’excuses, et pas assez d’actes de la part de La Liga.

Le Real Madrid s’impose grâce à un banger de Tchouaméni