Pronostic Majorque Atletico Madrid : Analyse, cotes et prono du match Liga

L’Atlético assure sa 4e place à Majorque

Le finaliste malheureux de la Coupe du Roi, qui avait été battu aux tirs au but par Bilbao le mois dernier, éprouve des difficultés cette saison en championnat et se trouve désormais en lutte pour éviter la relégation. Néanmoins, les Majorquins disposent tout de même d’une avance de six points sur Cadiz, actuellement en position de premier relégable, qui devrait lui être suffisante au vu du rythme du Bateau Pirate andalous. Au cours des dernières semaines, Majorque semble manquer d’assurance, comme en témoigne une série de quatre matchs de Liga sans victoire, comprenant un match nul le week-end dernier contre Cadiz justement (1-1), ainsi que deux défaites consécutives contre le Real Madrid (0-1) et à l’extérieur contre le FC Séville (2-1).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

L’Atlético a réalisé une performance remarquable la semaine dernière en s’imposant à domicile contre son principal rival dans la course à la Champions League, l’Athletic Bilbao (3-1). Actuellement quatrième de Liga, l’Atlético a dans l’ensemble déçu en championnat cette saison, se retrouvant rapidement écarté de la lutte pour le titre et se battant uniquement pour la quatrième place. Sur leurs 10 derniers déplacements toutes compétitions confondues, le club de la capitale n’a remporté que deux matchs, subissant six défaites au total, dont celle face à Dortmund (4-2) lors du quart de finale de la Ligue des Champions. Mais face à des Majorquins qui ont la tête basse, les Colchoneros de Morata (14 buts en Liga) pourraient se montrer solides.

► Le pari « Victoire Atletico sans encaisser de but » est coté à 3,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 300€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Morata buteur » est coté à 2,40 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 240€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Majorque – Atletico Madrid :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Majorque Atletico Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !