Pronostic Le Havre Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon confirme au Havre

Le Havre enchaîne sa seconde saison consécutive dans l’élite. Après avoir bataillé pour son maintien, le club normand s’attend à un nouvel exercice compliqué. De plus, le HAC n’a pas spécialement pu se renforcer cet été, avec toutefois un changement notable au poste d’entraîneur. En effet, Digard a pris la place de Luka Elsnser. L’ancien coach de Nice avait vu ses hommes perdre contre le PSG lors de la première journée avant de se reprendre face à 2 promus, l’AS Saint-Étienne et Auxerre. Ce regain de forme est resté sans lendemain, puisque le HAC a perdu ses 4 derniers matchs face à Toulouse, Monaco, Lille et Brest. Lors de ces revers, les Havrais ont seulement inscrit un but en tout. Devant son public, le club doyen espère se reprendre mais il fait face à un adversaire ambitieux, l’Olympique lyonnais.

De son côté, Lyon est très en forme. Sur la scène européenne, les Rhodaniens ne se sont pas manqués avec deux victoires face à l’Olympiakos (2-0) et les Rangers (1-4). Ces succès confirment la montée en puissance de l’OL lors des dernières semaines, avec des victoires contre Toulouse (1-2) et Nantes en Ligue 1 (2-0). Actuellement, la bande de Pierre Sage occupe la 8e position de la Ligue avec 10 points soit à 4 unités du podium. Si Lyon va un peu mieux, il le doit notamment à Cherki, bien en jambes lors des dernières rencontres, et à Lacazette qui revient, avec un doublé inscrit à Glasgow. Ambitieux et en forme, Lyon devrait faire le taf en Normandie face à une équipe du Havre limitée.

