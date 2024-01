Pronostic Le Havre Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lyon loin d’être sage face au Havre

Promu l’été dernier, Le Havre ambitionne évidemment de se maintenir en Ligue 1. Pour le moment, les hommes de Luka Elsner occupent la 11e place du classement avec 5 points de plus que le premier relégable. Ce dimanche, les Havrais pourraient même accentuer leur avance par rapport à la partie basse du classement en s’imposant face à l’OL, car en cas de victoire les Lyonnais se retrouveraient à 6 points du HAC. La formation normande s’accroche mais remporte peu de victoires comme le montre les 2 succès obtenus lors des 11 dernières journées. De plus, pour finir 2023, le Havre s’est incliné à 3 reprises lors des 4 derniers matchs. La semaine passée, les Havrais se sont imposés dans un derby face à Caen (2-1) en Coupe de France et affronteront Châteauroux au prochain tour. Le Havre sera privé des Ayew, Bayo (meilleur buteur) ou Touré partis disputer la CAN, tandis que Ndiaye est suspendu.

En face, Lyon a connu un début de saison galère qui a poussé le club à se séparer de Laurent Blanc puis de Fabio Grosso. Nommé pour finir l’année 2023, Sage a su redresser le club rhodanien qui a fini l’année sur 3 succès sans encaisser le moindre but. Lors de ce passage, les Lyonnais ont dominé Toulouse (3-0), Monaco (0-1) et Lyon (1-0). A la faveur de cette série, l’OL est sorti de la zone rouge mais se trouve toujours dans une situation délicate avec 2 points de plus que le TFC, premier relégable. Le week-end dernier, la bande à Lopes a confirmé son regain de forme en disposant de Pontarlier (0-3) en Coupe de France. Comme un symbole, cette montée en puissance s’est caractérisée par un Alexandre Lacazette redevenu décisif, avec 5 buts en 4 rencontres. Son entente retrouvée avec Cherki est prépondérante dans les résultats de Lyon. Sur une excellente dynamique, la formation rhodanienne devrait poursuivre sa remontée au classement en prenant le dessus sur Le Havre privé de son meilleur buteur.

