Lyon corrige Le Havre, Rayan Cherki régale

Le Havre 0-4 Olympique lyonnais

Buts : Abner (32e), Fofana (57e), Lacazette (71e) et Benrahma (87e) pour Lyon

Reçu 5/5.

L’Olympique lyonnais a signé sa cinquième victoire de rang ce dimanche au détriment du Havre, qui subit pour sa part sa cinquième défaite consécutive (0-4). Après un centre repoussé par Timothée Pembélé, la reprise de volée d’Abner a surpris Arthur Desmas, masqué, pour lancer les hostilités (0-1, 32e). Malick Fofana s’est ensuite régalé des espaces laissés par les Havrais au terme d’une action brillamment initiée par Maxence Caqueret (0-2, 57e). Ce qui méritait bien quelques petits pas de danse.

✌️ | Malick Fofana double la mise pour l'Olympique Lyonnais ! Quel début de saison de l'international belge ! 🤩💥 #HACOL pic.twitter.com/k5wh8Ava0B — DAZN France (@DAZN_FR) October 20, 2024

Les Gones ont encore enfoncé le clou dans les 20 dernières minutes. Corentin Tolisso a intelligemment trouvé Rayan Cherki dans l’intervalle et l’international Espoirs a offert à Alexandre Lacazette son premier but de la saison en championnat (0-3, 71e). Le milieu offensif aurait d’ailleurs pu signer une autre passe décisive, en coup du foulard, si Lacazette avait mesuré quelques centimètres de plus (21e). Saïd Benrahma a ajouté un quatrième but pour la route, histoire de donner un peu plus d’ampleur à ce succès probant (0-4, 87e). L’OL est septième, à un petit point de l’OM, troisième avec un match en moins.

Pierre Sage qui roule n’amasse pas mousse.

