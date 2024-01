La Direction technique de l’arbitrage répond à l’OL, après la polémique Gaël Angoula

Penalty pour Lyon !

Lors de la lourde rechute de l’Olympique lyonnais au Havre dimanche (3-1), l’arbitrage a particulièrement agacé les dirigeants rhodaniens. En effet, Gaël Angoula, l’arbitre désigné pour cette rencontre, est né au Havre : suffisant pour faire naître une théorie du complot du côté des visiteurs. Lors de ce match, le septuple champion de France a mangé deux cartons rouges (pour Jake O’Brien et Duje Ćaleta-Car). David Friio, le directeur sportif de l’OL, estime également qu’un penalty aurait dû leur être accordé (pour une supposée main d’Emmanuel Sabbi) et que Christopher Opéri méritait d’être expulsé (pour un tacle sur Clinton Mata). La direction lyonnaise (par l’intermédiaire du directeur général Laurent Prud’homme) a ainsi demandé des comptes à la Direction technique de l’arbitrage, qui a conforté son arbitre, comme le rapporte L’Équipe : « Sur la situation de la 15e, c’est un tacle maîtrisé, sur le ballon, a affirmé Stéphane Lannoy, directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel. Sur la deuxième action, nos images le montrent, le ballon va dans un premier temps sur la poitrine du Havrais avant de heurter le bas de son aisselle. Les deux situations dans la surface sont propres. On part du principe que l’arbitre est foncièrement honnête et intègre. En plus, ils sont observés et classés en fin de saison. Pour moi, il y a zéro sujet. »

S’il a bien grandi au Havre et joué dans plusieurs équipes de la ville, Angoula arbitre aujourd’hui pour le compte de la Ligue Occitanie. Concernant les matchs qu’un arbitre peut ou ne peut pas arbitrer, c’est le lieu du domicile qui est pris en compte, et pas la ville de naissance. Après sa défaite au stade Océane, l’OL a rechuté à la 16e place de L1, celle de barragiste. Les Lyonnais ont rendez-vous vendredi contre Bergerac en 16es de finale de Coupe de France avant d’affronter Rennes en championnat le 26 janvier.

En entend moins l’OL concernant Clément Turpin, né à cinq kilomètre de la capitale des Gaules et qui a arbitré deux fois les Lyonnais cette saison.

