Zaïre-Emery fait plus fort que Mbappé !

Quoi qu’il arrive, le PSG a déjà marqué l’histoire ce mercredi soir.

Aligné au coup d’envoi du match du PSG ce mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund, Warren Zaïre-Emery dépasse Kylian Mbappé dans un classement très spécifique : celui des plus jeunes joueurs à avoir commencé une demi-finale de Ligue des champions. Le titi parisien a 18 ans et 54 jours ; Kyks, lui, avait 18 piges et 134 jours lorsqu’il a été titularisé avec l’AS Monaco en demies allers de C1 contre la Juventus, le 3 mai 2017. Le numéro 1 est également passé par le club de la capitale : il s’agit de Julian Draxler, présent dans le onze de Schalke 04 contre Manchester United, le 4 mai 2011 en demi-finale retour de la Ligue des champions 2010-2011, à 17 ans et 226 jours.

18 – Plus jeunes titulaires en demi-finales de LdC : 🥇 Julian Draxler (17a 226j) avec Schalke v Man United en mai 2011 🥈 Warren Zaïre-Emery (18a 54j) avec Paris v Dortmund ce soir 🆕 🥉 Kylian Mbappé (18a 134j) avec Monaco v Juventus en mai 2017 Titis. #BVBPSG pic.twitter.com/Rbe3980Q4z — OptaJean (@OptaJean) May 1, 2024

À WZE d’aller chercher le même record en finale.