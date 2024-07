Le voyage du Partizan en Russie jette un froid sur le match contre le Dynamo Kiev

Le Partizan a choisi son camp.

Le Dynamo Kiev affrontera le Partizan Belgrade mardi soir dans le premier acte de leur double confrontation au deuxième tour de qualification de la Ligue des champions. L’ambiance s’annonce tendue au regard de la conférence de presse donnée par Oleksandr Shovkovskyi ce lundi. Pointé du doigt la participation du club serve à un tournoi amical à Moscou, le manager du Dynamo a annoncé que ses hommes allaient prendre leurs distances. « Ils ont exprimé des signes de solidarité avec ceux qui mènent une guerre agressive contre nous, occupant nos terres, détruisant nos villes et nos villages, tuant et mutilant notre peuple et nos enfants, en dépit de la décision claire de l’UEFA d’exclure les clubs russes de toutes les compétitions internationales sous son égide », souligne-t-il.

During today’s Dynamo v Partizan (UCL 2QR) pre match presser Dynamo manager O. Shovkovskyi announced that due to partizan’s recent participation in a tournament in russia DK will not take part in any official events ahead of the match (handshakes etc)

