L'Étoile rouge humilie le Partizan dans le derby de Belgrade

Partizan 0-4 Étoile rouge

Buts : C. Ndiaye (24e S.P., 55e et 65e), Katompa Mvumpa (45e+3)

Suprématie.

Ce lundi, l’Étoile rouge de Belgrade – octuple championne de Serbie en titre – s’est offert un petit plaisir, avec une large victoire (0-4) sur la pelouse de son ennemi juré : le Partizan. Le FK Crvena Zvezda (en VO) a pu compter sur un grand Cherif Ndiaye, auteur d’un triplé (24e sur penalty, puis 55e et 65e), mais aussi sur Silas Katompa Mvumpa (passé par le Paris FC), buteur juste avant la pause. Avec cette raclée, le club de Nemanja Radonjić (resté sur le banc) s’impose au stade du Partizan pour la première fois depuis la saison 2015-2016, après onze rencontres de disette (cinq défaites et six nuls), et est plus que jamais leader de Super liga Srbije, l’élite serbe.

Gradski Šerif je ispraznio svoj revolver! ⚽️⚽️⚽️ Het-trik Endiajea u fantastičnom izdanju u 174. večitom derbiju, letalan je bio u ovoj noći naš Senegalac, za het-trik u derbiju posle 56 godina! 🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/eHPSQ5kUVD — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 23, 2024

On peut dire que les supporters visiteurs se sont mis au diapason de leur équipe.

Le Bayer roule sur Feyenoord, Benfica s’impose à Belgrade