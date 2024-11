Pronostic Étoile rouge de Belgrade Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Stuttgart à la relance chez l’Étoile rouge de Belgrade

L’Étoile rouge de Belgrade fut l’un des meilleurs clubs européens dans les années 1990 mais a subi de plein fouet l’arrêt Bosman. Depuis, le club serbe truste les titres sur le plan national et ne brille plus sur la scène européenne. Champion l’an passé, l’Étoile rouge est passée par un tour de barrage face à Bodø/Glimt pour intégrer cette nouvelle version de la Ligue des champions. L’écart de niveau semble trop important pour le club serbe qui a perdu ses 4 premiers matchs face au Benfica (1-2), l’Inter (4-0), Monaco (5-1) et le FC Barcelone (2-5). Avec 0 point, le club de Belgrade se retrouve dans les bas-fonds du classement et possède d’infimes chances de qualification. Dans son championnat, la formation entraînée par Milojevic est bien partie pour poursuivre sa domination puisqu’elle possède 11 points de plus que son premier poursuivant, qui compte en plus 2 matchs supplémentaires. Avec un bilan de 13 victoires pour 1 nul, l’Étoile rouge de Belgrade règne sans partage sur le plan national.

En face, Stuttgart sort d’une très belle saison où il s’est hissé à la 2e place de la Bundesliga derrière le Bayer Leverkusen mais devant des équipes comme le Bayern, Dortmund ou Leipzig. De retour en C1, le VfB a commencé sa campagne par un revers face au champion d’Europe en titre, le Real Madrid (3-1), dans une rencontre où les Rouges ont montré un visage intéressant. Ensuite, la formation allemande a partagé les points à domicile avec le Sparta Prague (1-1) avant de signer un exploit sur le terrain de la Juventus (0-1). Lors de la dernière journée, les hommes de Sebastian Hoeness ont été dominés à domicile par l’Atalanta Bergame (0-2). Avec 4 points au compteur, Stuttgart fait partie actuellement des formations éliminées et veut se replacer lors de ce déplacement chez un mal classé. Au niveau national, le VfB connaît une entame moins fructueuse que l’an passé puisqu’il doit se contenter d’une 9e place au classement. Le week-end dernier, les partenaires de Nubel se sont imposés contre Bochum (2-0). Dans cette formation, on retrouve plusieurs joueurs français avec Millot, Rouault ou Zagadou. Si Stuttgart peut compter sur Demirović, Undav est quant à lui blessé. Intéressant en déplacement lors de cette C1, Stuttgart devrait prendre les 3 points face à une Étoile rouge qui ne brille plus.

