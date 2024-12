Pronostic Milan Étoile rouge de Belgrade : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Milan fait le job contre Belgrade

Lors de la dernière journée, l’AC Milan s’est difficilement imposé sur la pelouse du Slovan Bratislava (2-3), et se place en 16e position avec de bonnes chances de se qualifier au moins pour les barrages. Depuis ce match, les Milanais ont déroulé contre Empoli en Serie A (3-0) et se rapprochent peu à peu du top 6, et ont aussi étrillé Sassuolo en coupe d’Italie (6-1) de quoi engranger de la confiance. En revanche, ce week-end, les Rossoneri ont été battus sur la pelouse du leader, l’Atalanta (2-1). L’équipe pourra compter sur plusieurs de ses cadres pour cette rencontre, marquée par le retour attendu d’Álvaro Morata (4 buts en Serie A), suspendu lors de la dernière journée et prêt à briller face à un adversaire abordable. Les internationaux français Mike Maignan, Theo Hernandez, et Youssouf Fofana seront également présents, tout comme Pulisic (5 buts en Serie A, 3 en LDC), Leão (3 buts, 4 passes décisives), et Tammy Abraham, récemment buteur en Ligue des champions. Le milieu Reijnders (3 buts, 2 passes), Okafor, et Chukwueze complètent une attaque redoutable.

L’Étoile rouge de Belgrade n’est pas à négliger puisqu’elle reste sur 5 succès de rang, dont 4 dans son championnat assez modeste. On notera des succès contre Beograd, Mladost, TSC et Odzaci qui leur ont permis de prendre le large en tête de cette Super Liga. Mais il faut surtout mettre l’accent sur ce succès éclatant contre Stuttgart lors de la dernière journée de C1 (5-1), leurs premiers points en revanche dans cette compétition, et il sera malgré cela difficile de se qualifier tant le réveil est tardif. Surtout que malgré les présences de garçons comme Cherif Ndiaye, meilleur buteur du championnat avec 10 buts, sera le principal danger, épaulé par Bruno Duarte (6 buts, 3 passes décisives) et Ilic, en grande forme après un quadruplé le week-end dernier (9 buts, 2 passes décisives au total),l’écart de niveau avec Milan reste majeur, et les Italiens devraient s’imposer sans trop de difficulté.

