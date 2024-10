Pronostic AS Rome Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du match d’Europa League

La Roma se relance contre Kiev

Seulement 10ème de Serie A, la Roma n’a remporté que deux matchs de championnat cette saison et reste d’ailleurs sur 3 matchs sans gagner, notamment sur la scène nationale contre Monza (1-1) et l’Inter (0-1). Le 3ème est en C3 contre Elfsborg et cette défaite surprise (1-0) qui vient s’ajouter au nul concédé lors de la J1 contre Bilbao. Victoire obligatoire pour enfin se lancer et croire à la qualification. Car pourtant, il y a du talent dans cette équipe, à l’image d’Enzo Le Fée qui peine cependant à s’adapter au football italien, Mats Hummels et son expérience, le joyau Paulo Dybala, auteur d’un but en cinq matchs, qui peine lui aussi à lancer sa saison, et surtout le Pichichi de l’an passé en Liga, Dovbyk, auteur de 3 buts en championnat et un en Europa, qui pourrait marquer contre un club qu’il connaît bien puisqu’il l’a affronté lorsqu’il jouait à Dnipro.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Le Dynamo Kiev survole son championnat avec 9 matchs sans perdre (8 victoires, 1 nul). Récemment, ce sont Kryvbas et Obolon qui en ont fait les frais, et pourtant cela ne prend pas sur la scène européenne comme chaque saison. Contre la Lazio (0-3) et Hoffenheim (2-0), les Ukrainiens n’ont pas vu le jour et n’ont même pas encore marqué dans la compétition. Pourtant, il y a là aussi du beau monde à l’image de Buyalskyy (3 buts en championnat), Vanat (3 buts), ou encore Pikhalyonok, Rubchynskyi et l’international Yarmolenko, chacun ayant marqué 2 buts cette saison. Sur le papier, l’AS Roma part avec un avantage conséquent en terme d’effectif, et voudra s’imposer à la maison dans ce duel entre deux formations qui se cherchent encore notamment dans cette compétition.

► Le pari « Victoire Roma » est coté à 1,48 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 148€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Dovbyk ou son remplaçant buteur » est coté à 2,15 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 215€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics AS Roma – Dynamo Kiev

Vous avez envie de parier sur nos pronostics AS Roma – Dynamo Kiev sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics AS Roma – Dynamo Kiev avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic AS Roma Dynamo Kiev encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Francesco Totti ouvre la porte à un grand come-back !